Даже 100% импорта электроэнергии не обеспечат Днепр и Одессу круглосуточным светом, — эксперт (видео)

После очередного обстрела будет несладко именно тем районам, куда прилетело. У них будут более длительными эти периоды отключения, говорит Геннадий Рябцев.

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Даже если импорт электроэнергии в Украине будет привлечен на 100%, такие города, как Днепр и Одесса, невозможно будет обеспечить светом круглосуточно. Об этом в комментарии "Киев24" рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

По его словам, в Украине зимой свет у бытовых потребителей будет отсутствовать 4-8 часов в сутки, а отключения будут происходить в 2-3 очереди.

"В прогнозах ничего не изменилось. Я по-прежнему говорю, что при определенных условиях возникновения дефицита и недостатка электроэнергии в объеме около 3 ГВт, а 3 ГВт — это 2-3 очереди отключений, то есть 4-8 часов отключения света в сутки для бытовых потребителей. Этот прогноз он сохраняется, но не одинаковый для всех регионов. После очередного обстрела будет несладко именно тем районам, куда прилетело. У них будут более длительными эти периоды отключения", — рассказал эксперт.

Он отметил, что в тех регионах, которым "чуть больше повезло", там будут немного меньшие периоды отключений и назвал это объективным решением.

"Даже если импорт будет привлечен на 100%, это не позволит обеспечить непрерывным электроснабжением такие города, как Днепр и Одесса, невозможно обеспечить светом круглосуточно". — резюмировал эксперт.

Напомним, атака 13 декабря этого года это уже была 12 массированная атака на украинскую энергетику и 9 массированная атака на энергетические предприятия ДТЭК. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.