Навіть 100% імпорту електроенергії не забезпечать Дніпро і Одесу цілодобовим світлом, — експерт (відео)

Після чергового обстрілу буде непереливки саме тим районам, куди прилетіло. У них будуть тривалішими ці періоди вимкнення, говорить Геннадій Рябцев.

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Навіть якщо імпорт електроенергії в Україні буде залучений на 100%, такі міста, як Дніпро та Одеса, неможливо буде забезпечити світлом цілодобово. Про це в коментарі "Київ24" розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

За його словами, в Україні взимку світло у побутових споживачів буде відсутнє 4-8 годин на добу, а відключення відбуватимуться у 2-3 черги.

"В прогнозах нічого не змінилося. Я, як і раніше кажу, що за певних умов виникнення дефіциту і нестачі електроенергії в обсязі близько 3 ГВт, а 3 ГВт — це 2-3 черги вимкнень, тобто 4-8 годин вимкнення світла на добу для побутових споживачів. Цей прогноз він зберігається, але не однаковий для всіх регіонів. Після чергового обстрілу буде непереливки саме тим районам, куди прилетіло. У них будуть тривалішими ці періоди вимкнення", — розповів експерт.

Він зауважив, що в тих регіонах, яким "трохи більше пощастило", там будуть трохи менші періоди вимкнень і назвав це об'єктивним рішенням.

"Навіть якщо імпорт буде залучений на 100%, це не дозволить забезпечити безперервним електропостачанням такі міста, як Дніпро та Одеса, неможливо забезпечити світлом цілодобово", — резюмував експерт.

Нагадаємо, атака 13 грудня цього року це вже була 12 масована атака на українську енергетику і 9 масована атака на енергетичні підприємства ДТЕК. Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.