Графіки відключень на 12 грудня: в "Укренерго" і ДТЕК попередили про нові обмеження

Енергетики скоротили на одну годину час, протягом якого діятимуть дві черги відключень, заявили в НЕК "Укренерго". Водночас вечірні обмеження дещо зменшаться. У ДТЕК опублікували графіки для Києва, Дніпра й Одеси на 12 грудня.

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В Україні 12 грудня продовжують діяти обмеження на електропостачання, причиною якого є пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури через удари ЗС РФ. У центральних регіонах різним групам споживачів вимикатимуть світло раз чи двічі на добу. Тривалість відключень — від трьох до восьми годин. Про оновлення обмежень написали у Telegram-каналі НЕК "Укренерго".

Допис "Укренерго" про оновлення графіків відключень на 12 грудня з'явився у Telegram-каналі о 17:00 11 грудня. Енергетики попередили, що протягом наступної доби, 12 грудня, й надалі діятимуть обмеження на електропостачання, але є певні зміни. Зокрема, час, коли діють дві черги відключень, скоротився на одну годину, свідчать дописи компанії.

Обмеження електропостачання для населення на 12 грудня:

одна черга відключень (чотири години без світла) — з 7-ї до 8-ї год.;

дві черги відключень (вісім годин) — з 08:00 до 19:00. (напередодні, 11 грудня, з 8-ї до 20-ї год.);

одна черга відключень — з 19-ї до 22-ї год.

У попередньому дописі повідомляється про імпорт електроенергії з п'яти європейських країн. Протягом 11 грудня імпортували 11 479 МВт•год, це дещо менше, ніж напередодні (12 413 МВт•год). В "Укренерго" попередили, щоб українці не вмикали кілька потужних приладів одночасно та економили електроенергію, коли вона з'являється.

Графіки відключень 12 грудня - дані Укренерго Фото: Скриншот

Графіки відключень 12 грудня — деталі

Компанія ДТЕК оновила графіки відключень в регіонах, яким вона постачає електроенергію. Свіжа інфографіка показує, що для деяких українців не буде світла раз на добу, а декому вимикатимуть двічі.

Графіки відключення у Києві на 12 грудня. Перша, п'ята, шоста групи будуть без електропостачання двічі: перший раз — чотири години (шоста — три години), другий раз — також чотири. Друга, третя, четверта групи — один раз по чотири години.

Графіки відключення у Києві на 12 грудня — дані ДТЕК Фото: ДТЕК

Графіки відключення у Київській області на 12 грудня. Різні групи споживачів сидітимуть без світла від чотирьох до восьми годин, свідчать дані ДТЕК. Перша, друга, четверта групи будуть без електропостачання двічі: перший раз — чотири години, другий раз — дві. Третя група — один раз по чотири години. П'ята група — також двічі: перший раз — дві години, другий раз — чотири. Шоста група — двічі: перший раз — три години, другий раз — чотири.

Графіки відключення у Київській області на 12 грудня - дані ДТЕК Фото: ДТЕК

Графіки відключення у Дніпрі та Дніпропетровській області на 12 грудня. Групи споживачів мають майже однакові графіки відключення з Києвом. Перша, п'ята, шоста групи без світла двічі і щоразу по чотири години. Друга, третя, четверта групи — один раз, чотири години.

Графіки відключення у Дніпрі та Дніпропетровській області на 12 грудня - дані ДТЕК Фото: ДТЕК

Графіки відключення у Одесі та Одеській області на 12 грудня. Перша та шоста групи будуть без світла двічі по чотири години. Друга групи — два рази: перший — чотири години, другий — дві години. Третя та четверта — один раз без світла протягом чотирьох годин. П'ята група — двічі: перший раз — чотири години, другий раз — дві.

Графіки відключення у Одесі та Одеській області на 12 грудня - дані ДТЕК Фото: ДТЕК

Графіки відключень в решті областей України можна побачити на порталах регіональних постачальників, пояснили в "Укренерго". Фокус публікував повний список посилань, які допоможуть з'ясувати дані щодо конкретних адрес споживачів.

Зазначимо, 3 грудня від російського удару постраждав енергетичний об'єкт у Тернопільській області, повідомили в обласній військовій адміністрації. Посадовці розповіли, коли очікувати відновлення електропостачання та коли почне працювати електротранспорт.

Нагадуємо, 11 грудня в Міністерстві енергетики розповіли, як довго будуть діяти графіки відключень електропостачання.