У Тернополі без світла 5 тисяч споживачів: в ОВА розповіли, коли повернуть електроенергію (відео)

За словами начальника обласної військової адміністрації В'ячеслава Негоди, без електроенергії залишилися споживачі Тернополя та ще двох сіл.

У Тернополі тривають роботи для найшвидшого відновлення електропостачання споживачів після влучання російського безпілотника в обʼєкт енергетичної інфраструктури. Електропостачання у місті планують повністю відновити сьогодні до 14-15 години. Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода в ефірі каналу "КИЇВ24".

За його словами, без електроенергії залишилися близько 5 тисяч споживачів Тернополя та ще двох сіл.

У "Тернопільобленерго" повідомили, що знеструмленими залишаються будинки на вулицях Лук’яновича 1, 2, 3, Бродівській 50, 50Б, 50В, 51, 53, 54, 54Б, а також у Промисловому районі – на вулицях Гріга, Промисловій та Поліській.

Частина жителів Промислового району Тернополя залишились без світла Фото: Google Maps

На місці працюють аварійні бригади енергетиків та рятувальників ДСНС.

Енергетики запевняють, що всі роботи будуть завершені у визначений термін, якщо не виникнуть додаткові ускладнення.

Нагадаємо, у ніч на 3 грудня у Тернополі "шахед" влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури. Мер Сергій Надал повідомив, що частина міста залишилася без електрики. Тернополянам порадили зробити запаси води та зарядити телефони.

У ніч на 2 грудня у Тернополі загинув 45-річний чоловік через влучання безпілотника у багатоповерхівку.