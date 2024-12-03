В Тернополе без света 5 тысяч потребителей: в ОВА рассказали, когда вернут электроэнергию (видео)

По словам начальника областной военной администрации Вячеслава Негоды, без электроэнергии остались потребители Тернополя и еще двух сел.

В Тернополе продолжаются работы для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей после попадания российского беспилотникав объект энергетической инфраструктуры. Электроснабжение в городе планируют полностью восстановить сегодня до 14-15 часов. Об этом сообщил начальник Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода в эфире канала "КИЕВ24".

По его словам, без электроэнергии остались около 5 тысяч потребителей Тернополя и еще двух сел.

В "Тернопольоблэнерго" сообщили, что обесточенными остаются дома на улицах Лукьяновича 1, 2, 3, Бродовской 50, 50Б, 50В, 51, 53, 54, 54Б, а также в Промышленном районе — на улицах Грига, Промышленной и Полесской.

Часть жителей Промышленного района Тернополя остались без света Фото: Google Maps

На месте работают аварийные бригады энергетиков и спасателей ГСЧС.

Энергетики уверяют, что все работы будут завершены в определенный срок, если не возникнут дополнительные осложнения.

Напомним, в ночь на 3 декабря в Тернополе "шахед" попал в объект энергетической инфраструктуры. Мэр Сергей Надал сообщил, что часть города осталась без электричества. Тернополянам посоветовали сделать запасы воды и зарядить телефоны.

В ночь на 2 декабря в Тернополе погиб 45-летний мужчина из-за попадания беспилотника в многоэтажку.