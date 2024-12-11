Графики отключений на 12 декабря: в "Укрэнерго" и ДТЭК предупредили о новых ограничениях

Энергетики сократили на один час время, в течение которого будут действовать две очереди отключений, заявили в НЭК "Укрэнерго". При этом вечерние ограничения несколько уменьшатся. В ДТЭК опубликовали графики для Киева, Днепраи Одессы на 12 декабря.

Related video

В Украине 12 декабря продолжают действовать ограничения на электроснабжение, причиной которого является повреждение объектов энергетической инфраструктуры из-за ударов ВС РФ. В центральных регионах различным группам потребителей будут выключать свет раз или дважды в сутки. Продолжительность отключений — от трех до восьми часов. Об обновлении ограничений написали в Telegram-канале НЭК "Укрэнерго".

Сообщение "Укрэнерго" об обновлении графиков отключений на 12 декабря появилось в Telegram-канале в 17 час. 11 декабря. Энергетики предупредили, что в течение следующих суток, 12 декабря, и дальше будут действовать ограничения на электроснабжение, но есть определенные изменения. В частности, время, когда действуют две очереди отключений, сократилось на один час, свидетельствуют сообщения компании.

Ограничения электроснабжения для населения на 12 декабря:

одна очередь отключений (четыре часа без света) — с 7 до 8 часов;

две очереди отключений (восемь часов) — с 08:00 до 19:00 (накануне, 11 декабря, с 8 до 20 ч.);

одна очередь отключений — с 19 до 22 часов.

В предыдущей заметке сообщается об импорте электроэнергии из пяти европейских стран. В течение 11 декабря импортировали 11 479 МВт-ч, это несколько меньше, чем накануне (12 413 МВт-ч). В "Укрэнерго" предупредили, чтобы украинцы не включали несколько мощных приборов одновременно и экономили электроэнергию, когда она появляется.

Графики отключений 12 декабря — данные Укрэнерго Фото: Скриншот

Графики отключений 12 декабря — детали

Компания ДТЭК обновила графики отключений в регионах, которым она поставляет электроэнергию. Свежая инфографика показывает, что для некоторых украинцев не будет света раз в сутки, а некоторым будут выключать дважды.

Графики отключения в Киеве на 12 декабря. Первая, пятая, шестая группы будут без электроснабжения дважды: первый раз — четыре часа (шестая — три часа), второй раз — также четыре. Вторая, третья, четвертая группы — один раз по четыре часа.

Графики отключения в Киеве на 12 декабря — данные ДТЭК Фото: ДТЭК

Графики отключения в Киевской области на 12 декабря. Разные группы потребителей будут сидеть без света от четырех до восьми часов, свидетельствуют данные ДТЭК. Первая, вторая, четвертая группы будут без электроснабжения дважды: первый раз — четыре часа, второй раз — два. Третья группа — один раз по четыре часа. Пятая группа — также дважды: первый раз — два часа, второй раз — четыре. Шестая группа — дважды: первый раз — три часа, второй раз — четыре.

Графики отключения в Киевской области на 12 декабря — данные ДТЭК Фото: ДТЭК

Графики отключения в Днепре и Днепропетровской области на 12 декабря. Группы потребителей имеют почти одинаковые графики отключения с Киевом. Первая, пятая, шестая группы без света дважды и каждый раз по четыре часа. Вторая, третья, четвертая группы — один раз, четыре часа.

Графики отключения в Днепре и Днепропетровской области на 12 декабря — данные ДТЭК Фото: ДТЭК

Графики отключения в Одессе и Одесской области на 12 декабря. Первая и шестая группы будут без света дважды по четыре часа. Вторая группы — два раза: первый — четыре часа, второй — два часа. Третья и четвертая — один раз без света в течение четырех часов. Пятая группа — дважды: первый раз — четыре часа, второй раз — два.

Графики отключения в Одессе и Одесской области на 12 декабря — данные ДТЭК Фото: ДТЭК

Графики отключений в остальных областях Украины можно увидеть на порталах региональных поставщиков, пояснили в "Укрэнерго". Фокус публиковал полный список ссылок, помогающие выяснить данные по конкретным адресам потребителей.

Отметим, 3 декабря от российского удара пострадал энергетический объект в Тернопольской области, сообщили в областной военной администрации. Чиновники рассказали, когда ожидать восстановления электроснабжения и начнет работать электротранспорт.

Напоминаем, 11 декабря в Министерстве энергетики рассказали, как долго будут действовать графики отключений электроснабжения.