"Система на грани": в Минэнерго ответили, сколько будут продолжаться отключения света в Украине (видео)

Заместитель министра энергетики Роман Андарак говорит, что энергосистема Украины работает на грани после последней мощной атаки РФ. Если атаки не прекратятся, отказаться от отключений не удастся как минимум до конца зимы.

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Украинцам придется жить в условиях графиков отключений света по крайней мере до весны, если РФ не прекратит атаки на украинские энергетические объекты. Об этом сегодня во время украинско-немецкого бизнес-форума в Берлине сказал заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак в комментарии Новости.Live.

Корреспондентка спросила, могут ли сократиться отключения света до одной очереди в сутки, если не будет мощных обстрелов, и есть ли шанс на то, что в ближайшие недели отключения отменят вообще.

"Ремонты происходят, но опять же в последние дни была очень мощная атака на генерацию восточной части Украины. Пытаются мои коллеги восстановить, отремонтировать в той мере, в какой возможно, но система работает на пределе. Это не то, что мы имеем какие-то резервы и их не выдаем из системы. Система работает по максимуму, мы должны собирать все, что есть", — ответил Роман Андарак.

Чиновник сказал, что ремонты и введение дополнительных объектов генерации позволят уменьшить количество отключений, однако предсказать, удастся ли отказаться от веерных отключений зимой, сейчас нельзя.

"Не хочу прогнозировать, потому что обстрелы непредсказуемы, у нас еще длительная зима впереди, надо запастись стойкостью", — добавил Андарак.

Замминистра не исключает, что графики отключений в Украине не отменят по крайней мере до весны, если РФ продолжит обстрелы украинских энергетических объектов.

"Мы постараемся сделать так, чтобы этих графиков не было. Для этого есть возможность и есть перспективы, работаем над ремонтами, нам помогают партнеры, приедет дополнительное оборудование. Но это если не будут стрелять", — подытожил чиновник.

Напомним, журналисты издания Bloomberg 11 декабря сообщили со ссылкой на неназванного американского чиновника, что в администрации США ожидают нового удара "Орешником" по Украине в ближайшие дни.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко 8 декабря заявлял, что Россия готовит массированные удары по Украине, в частности по энергетической инфраструктуре. Для этого враг накапливает ресурсы на аэродромах стратегической авиации.