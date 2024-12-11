"Система на межі": у Міненерго відповіли, скільки ще триватимуть відключення світла в Україні (відео)

Заступник міністра енергетики Роман Андарак каже, що енергосистема України працює на межі після останньої потужної атаки РФ. Якщо атаки триватимуть, відмовитися від відключень не вдасться щонайменше до кінця зими.

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Українцям доведеться жити в умовах графіків відключень світла принаймні до весни, якщо РФ не припинить атаки на українські енергетичні об'єкти. Про це сьогодні під час українсько-німецького бізнес-форуму в Берліні сказав заступник міністра енергетики України Роман Андарак в коментарі Новини.Live.

Кореспондентка запитала, чи можуть скоротитися відключення світла до однієї черги на добу, якщо не буде потужних обстрілів, та чи є шанс на те, що найближчими тижнями відключення скасують взагалі.

"Ремонти відбуваються, але знову ж таки останніми днями була дуже потужна атака на генерацію східної частини України. Намагаються мої колеги відновити, відремонтувати тією мірою, якою можливо, але система працює на межі. Це не те, що ми маємо якісь резерви і їх не видаємо з системи. Система працює по максимуму, ми маємо збирати все, що є", — відповів Роман Андарак.

Урядовець сказав, що ремонти та введення додаткових об'єктів генерації дозволять зменшити кількість відключень, однак передбачити, чи вдасться відмовитися від віялових відключень взимку, зараз не можна.

"Не хочу прогнозувати, тому що обстріли непередбачувані, у нас ще тривала зима попереду, треба запастися стійкістю", — додав Андарак.

Заступник міністра не виключає, що графіки відключень в Україні не скасують принаймні до весни, якщо РФ продовжить обстріли українських енергетичних об'єктів.

"Ми намагатимемось зробити так, щоб цих графіків не було. Для цього є можливість і є перспективи, працюємо над ремонтами, нам допомагають партнери, приїде додаткове устаткування. Але це якщо не стрілятимуть", — підсумував посадовець.

Нагадаємо, журналісти видання Bloomberg 11 грудня повідомили з посиланням на неназваного американського чиновника, що в адміністрації США очікують нового удару "Орешником" по Україні найближчими днями.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко 8 грудня заявляв, що Росія готує масовані удари по Україні, зокрема по енергетичній інфраструктурі. Для цього ворог накопичує ресурси на аеродромах стратегічної авіації.