ДТЕК оновив графіки відключень на 16 грудня: коли сьогодні вимикатимуть світло

Від сьогодні 6 черг графіків стабілізаційних відключень поділено на підгрупи, тож світло вимикатимуть почергово у 12 підгруп.

Related video

Від сьогодні в Україні діють нові графіки відключень світла. Оновлені черги опублікували в Telegram-каналі "ДТЕК".

Графік відключення світла для Києва 16 грудня

У Києві світло вимикатимуть почергово у 11 підгрупах з 7:00 до 20:00, у 4.2 черги світло буде весь день. Перевірити актуальну інформацію та дізнатися свою чергу можна на порталі "ДТЕК Київські електромережі" або на порталі Yasno.

Графіки відключення світла у Києві в понеділок 16 грудня Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла у Києві в понеділок 16 грудня Фото: ДТЕК

Графік відключень світла у Київській області 16 грудня

У Київські області так само світло вимикатимуть з 7 ранку до 20 вечора у 12 підгрупах. Актуальну інформацію можна перевіряти на сайті "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

Графік відключення світла у Київській області в понеділок 16 грудня Фото: ДТЕК

Графік відключення світла у Київській області в понеділок 16 грудня Фото: ДТЕК

Графіки відключенні електроенергії в Одеській області

В Одеській області найбільше відключень буде для 3.2 черги — світло вимикатимуть тричі. Для 11 інших підчерг так само діятимуть обмеження з 07:00 до 20:00, актуальну інформацію можна дізнатися на порталі "ДТЕК Одеські електромережі"

Графік відключення світла в Одеській області в понеділок 16 грудня Фото: ДТЕК

Графік відключення світла в Одеській області в понеділок 16 грудня Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла для Дніпропетровської області

У Дніпропетровській області графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуть для 12 підгруп почергово з 7:00 до 20:00. Актуальні графіки можна подивитися на порталі "ДТЕК Дніпровські електромережі".

Графік відключення світла в Дніпропетровській області в понеділок 16 грудня Фото: ДТЕК

Графік відключення світла в Дніпропетровській області в понеділок 16 грудня Фото: ДТЕК

Графіки для інших областей України можна переглянути за посиланнями:

Вінницяобленерго — посилання ;

; Волиньобленерго — посилання ;

; Донецька область — посилання ;

; Житомиробленерго — посилання ;

; Закарпаттяобленерго — посилання ;

; Запоріжжяобленерго — посилання ;

; Прикарпаттяобленерго (Івано-Франківська область) — посилання ;

; Кіровоградобленерго — посилання ;

; Львівобленерго — посилання ;

; Миколаївобленерго — посилання ;

; Полтаваобленерго — посилання ;

; Рівнеобленерго — посилання ;

; Сумиобленерго — посилання ;

; Тернопільобленерго — посилання ;

; Харківобленерго — посилання ;

; Херсонобленерго — посилання ;

; Хмельницькобленерго — посилання ;

; Черкасиобленерго — посилання ;

; Чернівціобленерго — посилання ;

; Чернігівобленерго — посилання.

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що для побутових споживачів в Україні в понеділок 16 грудня графіки обмеження електроенергії діятимуть з 07:00 до 08:00 для однієї черги, з 08:00 до 12:00 для двох черг, з 12:00 до 15:00 — півтори черги, з 15:00 до 17:00 — дві черги, з 17:00 до 19:00 — півтори черги відключень, і з 19:00 до 20:00 — одна черга.

Нагадаємо, 15 грудня у ДТЕК попереджали, що з понеділка 16 грудня в Україні запрацюють нові графіки відключень світла. У компанії пояснювали, що шість груп розділять на 12 підгруп для того, щоб енергетики могли за потреби відключати лише половину групи, а також між вимкненнями абоненти мають бути зі світлом щонайменше 3,5 години.

11 грудня в "ДТЕК" пояснювали, чому графіки відключення світла діють не скрізь. У регіонах, де електромережі пошкоджені менше чи електростанції знаходяться ближче, світло повертають швидше.