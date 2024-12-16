ДТЭК обновил графики отключений на 16 декабря: когда сегодня будут выключать свет
С сегодняшнего дня 6 очередей графиков стабилизационных отключений разделены на подгруппы, поэтому свет будут выключать поочередно в 12 подгруппах.
С сегодняшнего дня в Украине действуют новые графики отключений света. Обновленные очереди опубликовали в Telegram-канале "ДТЭК".
График отключения света для Киева 16 декабря
В Киеве свет будут выключать поочередно в 11 подгруппах с 7:00 до 20:00, в 4.2 очереди свет будет весь день. Проверить актуальную информацию и узнать свою очередь можно на портале "ДТЭК Киевские электросети" или на портале Yasno.
График отключений света в Киевской области 16 декабря
В Киевской области так же свет будут выключать с 7 утра до 20 вечера в 12 подгруппах. Актуальную информацию можно проверять на сайте "ДТЭК Киевские региональные электросети".
Графики отключении электроэнергии в Одесской области
В Одесской области больше всего отключений будет для 3.2 очереди — свет будут выключать трижды. Для 11 других подочередей так же будут действовать ограничения с 07:00 до 20:00, актуальную информацию можно узнать на портале "ДТЭК Одесские электросети"
Графики отключений света для Днепропетровской области
В Днепропетровской области графики стабилизационных отключений будут применяться для 12 подгрупп поочередно с 7:00 до 20:00. Актуальные графики можно посмотреть на портале "ДТЭК Днепровские электросети".
Графики для других областей Украины можно посмотреть по ссылкам:
- Винницаоблэнерго — ссылка;
- Волыньоблэнерго — ссылка;
- Донецкая область — ссылка;
- Житомироблэнерго — ссылка;
- Закарпатьеоблэнерго — ссылка;
- Запорожьеоблэнерго — ссылка;
- Прикарпатьеоблэнерго (Ивано-Франковская область) — ссылка;
- Кировоградоблэнерго — ссылка;
- Львивоблэнерго — ссылка;
- Николаевоблэнерго — ссылка;
- Полтаваоблэнерго — ссылка;
- Ровнооблэнерго — ссылка;
- Сумыоблэнерго — ссылка;
- Тернопольоблэнерго — ссылка;
- Харьковоблэнерго — ссылка;
- Херсоноблэнерго — ссылка;
- Хмельницкоблэнерго — ссылка;
- Черкассыоблэнерго — ссылка;
- Черновцыоблэнерго — ссылка;
- Черниговоблэнерго — ссылка.
Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что для бытовых потребителей в Украине в понедельник 16 декабря графики ограничения электроэнергии будут действовать с 07:00 до 08:00 для одной очереди, с 08:00 до 12:00 для двух очередей, с 12:00 до 15:00 — полторы очереди, с 15:00 до 17:00 — две очереди, с 17:00 до 19:00 — полторы очереди отключений, и с 19:00 до 20:00 — одна очередь.
Напомним, 15 декабря в ДТЭК предупреждали, что с понедельника 16 декабря в Украине заработают новые графики отключений света. В компании объясняли, что шесть групп разделят на 12 подгрупп для того, чтобы энергетики могли при необходимости отключать только половину группы, а также между отключениями абоненты должны быть со светом не менее 3,5 часа.
11 декабря в "ДТЭК" объясняли, почему графики отключения света действуют не везде. В регионах, где электросети повреждены меньше или электростанции находятся ближе, свет возвращают быстрее.