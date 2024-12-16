ДТЭК обновил графики отключений на 16 декабря: когда сегодня будут выключать свет

С сегодняшнего дня 6 очередей графиков стабилизационных отключений разделены на подгруппы, поэтому свет будут выключать поочередно в 12 подгруппах.

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С сегодняшнего дня в Украине действуют новые графики отключений света. Обновленные очереди опубликовали в Telegram-канале "ДТЭК".

График отключения света для Киева 16 декабря

В Киеве свет будут выключать поочередно в 11 подгруппах с 7:00 до 20:00, в 4.2 очереди свет будет весь день. Проверить актуальную информацию и узнать свою очередь можно на портале "ДТЭК Киевские электросети" или на портале Yasno.

Графики отключения света в Киеве в понедельник 16 декабря Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Киеве в понедельник 16 декабря Фото: ДТЭК

График отключений света в Киевской области 16 декабря

В Киевской области так же свет будут выключать с 7 утра до 20 вечера в 12 подгруппах. Актуальную информацию можно проверять на сайте "ДТЭК Киевские региональные электросети".

График отключения света в Киевской области в понедельник 16 декабря Фото: ДТЭК

График отключения света в Киевской области в понедельник 16 декабря Фото: ДТЭК

Графики отключении электроэнергии в Одесской области

В Одесской области больше всего отключений будет для 3.2 очереди — свет будут выключать трижды. Для 11 других подочередей так же будут действовать ограничения с 07:00 до 20:00, актуальную информацию можно узнать на портале "ДТЭК Одесские электросети"

График отключения света в Одесской области в понедельник 16 декабря в понедельник Фото: ДТЭК

График отключения света в Одесской области в понедельник 16 декабря в понедельник Фото: ДТЭК

Графики отключений света для Днепропетровской области

В Днепропетровской области графики стабилизационных отключений будут применяться для 12 подгрупп поочередно с 7:00 до 20:00. Актуальные графики можно посмотреть на портале "ДТЭК Днепровские электросети".

График отключения света в Днепропетровской области в понедельник 16 декабря в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

График отключения света в Днепропетровской области в понедельник 16 декабря в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Графики для других областей Украины можно посмотреть по ссылкам:

Винницаоблэнерго — ссылка ;

; Волыньоблэнерго — ссылка ;

; Донецкая область — ссылка ;

; Житомироблэнерго — ссылка ;

; Закарпатьеоблэнерго — ссылка ;

; Запорожьеоблэнерго — ссылка ;

; Прикарпатьеоблэнерго (Ивано-Франковская область) — ссылка ;

; Кировоградоблэнерго — ссылка ;

; Львивоблэнерго — ссылка ;

; Николаевоблэнерго — ссылка ;

; Полтаваоблэнерго — ссылка ;

; Ровнооблэнерго — ссылка ;

; Сумыоблэнерго — ссылка ;

; Тернопольоблэнерго — ссылка ;

; Харьковоблэнерго — ссылка ;

; Херсоноблэнерго — ссылка ;

; Хмельницкоблэнерго — ссылка ;

; Черкассыоблэнерго — ссылка ;

; Черновцыоблэнерго — ссылка ;

; Черниговоблэнерго — ссылка.

Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что для бытовых потребителей в Украине в понедельник 16 декабря графики ограничения электроэнергии будут действовать с 07:00 до 08:00 для одной очереди, с 08:00 до 12:00 для двух очередей, с 12:00 до 15:00 — полторы очереди, с 15:00 до 17:00 — две очереди, с 17:00 до 19:00 — полторы очереди отключений, и с 19:00 до 20:00 — одна очередь.

Напомним, 15 декабря в ДТЭК предупреждали, что с понедельника 16 декабря в Украине заработают новые графики отключений света. В компании объясняли, что шесть групп разделят на 12 подгрупп для того, чтобы энергетики могли при необходимости отключать только половину группы, а также между отключениями абоненты должны быть со светом не менее 3,5 часа.

11 декабря в "ДТЭК" объясняли, почему графики отключения света действуют не везде. В регионах, где электросети повреждены меньше или электростанции находятся ближе, свет возвращают быстрее.