Солнечные панели на балконе: помогут сэкономить и снизить зависимость от общей энергосети

Производители панелей утверждают, что установка на балконе пары модулей по 300 Вт позволит сэкономить до 30% на счетах за электроэнергию для типичного домохозяйства.

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В Европе набирают популярность солнечные панели для балконов, в частности среди жителей многоквартирных домов в городах. О преимуществах "балконных" солнечных станций пишет газета The Guardian.

Производители панелей утверждают, что установка на балконе пары модулей по 300 Вт позволит сэкономить до 30% на счетах за электроэнергию для типичного домохозяйства. При затратах в размере 400–800 евро и отсутствии затрат на установку панели могут окупиться в течение шести лет.

Одним из преимуществ "балконных" панелей является то, что они подходят для жителей квартир. К примеру, в Испании две трети населения живут в квартирах, а для установки панелей на крыше требуется согласие большинства жильцов здания. В случае с балконами такое согласие не требуется, если фасад не внесен в список исторических объектов или если нет специального запрета от ассоциации жильцов или местных органов власти.

"Прелесть солнечных балконов в том, что они гибкие, дешевые и подключаются напрямую к домашней сети через преобразователь, поэтому вам не придется переплачивать за установку", — сказал Сантьяго Вернетта, генеральный директор испанской компании Tornasol Energy.

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В Германии солнечные панели уже установлены примерно на 1,5 млн балконов. Эта практика стала настолько популярной среди немцев, что в стране был придуман отдельный термин Balkonkraftwerk (балконная электростанция). Этот бум, в частности, обусловлен ростом цен на электроэнергию в ФРГ после полномасштабного вторжения России в Украину, а также постановлением о том, что соседи не имеют права возражать против установки балконных панелей.

Сантьяго Вернетта подчеркнул, что вертикальная площадь поверхности городов намного больше площади крыш, поэтому установка солнечных панелей на балконах позволяет использовать больше солнечной энергии. Такие города, как Хельсинки, уже экспериментируют со зданиями, облицованными солнечными панелями.

"Подключаемые солнечные батареи — это лишь часть целого ряда возможностей", — отметил Михаэль Шмела, директор по исследованию рынка в SolarPower Europe. — "Особенность балконного электропитания в том, что оно универсально и его можно установить как часть здания".

Директор мадридской организации Fundación Renovables Ракель Пауле добавил, что самодостаточность на уровне отдельных домохозяйств или энергетических сообществ является важнейшей частью "энергетического перехода", особенно для городов, которые зависят от внешних источников примерно на 97%.

"Городам нужно стать более самодостаточными, производя больше. Энергетический переход подразумевает переход от городов, зависящих от централизованной системы с крупными компаниями, поставляющими электроэнергию, к более широко распределенной, более демократичной и более интерактивной модели, и именно этого боятся энергетические компании", — объяснил Ракель Пауле.

Напомним, китайская компания DMEGC Solar выпустила новые легкие двусторонние солнечные панели TOPCon с эффективностью 22,9%, которые подойдут для ограниченного пространства на крыше.

Также сообщалось, что компания China Huadian Corporation ввела в эксплуатацию часть солнечной электростанции Caipeng Solar-Storage Power Station, расположенную на высоте 5228 метров в Тибете.