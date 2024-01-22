Никаких роботов и военных технологий: Китай ударил по Западу новыми санкциями

Китайские власти пытаются вытеснить с рынка редкоземельных металлов и магнитов Японию, США, ЕС, чтобы вызвать проблемы в энергетическом и транспортном секторах.

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Министерство торговли Китая еще больше ужесточило запрет на экспорт технологий переработки редкоземельных элементов. Новые ограничения направлены на то, чтобы укрепить доминирование Китая в производстве редкоземельных магнитов и помочь стране догнать Японию, передает SCMP.

Китай является крупнейшим в мире поставщиком и переработчиком редкоземельных металлов. Самым популярным продуктами, получаемыми после переработки редкоземельных металлов, являются магниты — они пользуются наибольшим спросом и имеют самую высокую добавленную стоимость. Их применяют в сфере зеленой энергетики, в электромобилях, ветряных турбинах, а также в робототехнике и военных технологиях.

Новый запрет не только направлен на укрепление доминирования Китая в производстве редкоземельных магнитов, но на усиление производства высокопроизводительных магнитов с целью догнать Японию. Хотя КНР является крупнейшим производителем таких магнитов в мире, японские продукты высококонкурентны и более эффективны.

"Ограничения также являются частью войны США и Китая в технологическом секторе", — подчеркивают авторы статьи.

По словам Дэмиена Ма, директора аналитического центра Института Полсона, единственной областью, в которой у Китая есть рычаги давления, является цепочка поставок для приложений экологически чистой энергии. После того, как санкции США против развития полупроводниковой промышленности Поднебесной ужесточились, страна решила использовать такой рычаг воздействия.

Однако страны США и Австралия добились заметного прогресса в добыче редкоземельных металлов. По данным Геологической службы США, это привело к тому, что доля Китая в мировом производстве редкоземельных элементов упала с примерно 90% до примерно 70% за последние 10 лет. Также проблема в том, что страны, закупающие редкоземельные элементы, хотят получать более качественный продукт, чем может предложить КНР. Это и стало одной из причин, почему третьи страны настаивают на строительстве перерабатывающих предприятий за пределами Китая.

По данным отчета, опубликованном в Ore Geology Reviews, по состоянию на октябрь 2022 года за пределами Китая находится около 67-ми предприятий по переработке редкоземельных металлов, которые либо строятся, либо уже работают. Только 6 были построены для производства магнитов, а остальные предназначены для предварительной переработки, однако именно технологии для последнего запрещены к экспорту. Таким образом официальный Пекин пытается укрепить свои позиции в перерабатывающем производстве магнитов и конкурировать с США, Японией, Европейским Союзом.

В отчете Министерства энергетики США за 2022 год говорится, что Китай доминирует на всех этапах цепочки поставок редкоземельных магнитов — от добычи, разделения и переработки до производства. В 2020 году на долю США приходилось 92% годового мирового производства магнитов, тогда как на долю США приходилось менее 1%.

По данным Research and Markets, в 2022 году мировая индустрия редкоземельных магнитов составила 17,5 млрд долларов США, и она будет продолжать расти, т.к. магниты, как уже упоминалось выше, используются в электромобилях, энергетическом секторе, робототехнике, в том числе и в военной, военных приложениях.

Новый запрет включает в себя технологии изготовления 3-х типов редкоземельных постоянных магнитов:

самарий-кобальт;

церий;

неодим-железо-бор (NdFeB).

Магниты NdFeB являются самыми сильными и востребованными среди постоянных магнитов и являются важным компонентом электромобилей. Исследования Института Полсона показывают, что глобальный спрос на высокопроизводительные магниты NdFeB увеличится в 5 раз к 2030 году. Китай уже превзошел Японию по производству магнитов NdFeB с 2001 года и стал крупнейшим их производителем и экспортером.

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Тем не менее, отмечают исследователи, хотя КНР лидирует в сегменте недорогих магнитов, Япония по-прежнему контролирует подавляющее большинство патентов на высокопроизводительные магниты. Этот патентный барьер удерживает Китай от расширения производства высокопроизводительных магнитов NdFeB. По данным исследования Института Полсона, к 2018 году Япония производила 48% от общего количества высокопроизводительных магнитов в мире, а Китай — 36%. Благодаря запрету Китай стремится ускорить развитие производства высокопроизводительных магнитов, предоставляя больше возможностей для разработки отечественных патентов.

Антонио Кастро Нето, профессор Национального университета Сингапура, считает, что санкции Китая могут подтолкнуть западные страны к созданию новых технологий, которые не будут зависеть от редкоземельных элементов.

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