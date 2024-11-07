Необычные магниты помогли создать ИИ, работающий без электроники: как это возможно

Исследователь использует наномагниты для создания искусственного интеллекта, который бы не потреблял много энергии, но при этом был бы очень эффективным.

Энджамин Юнгфлейш, доцент Университета Делавэра в США, вдохновлен возможностями человеческого мозга по обработке и сохранению информации. Он хочет, чтобы ИИ работал без электроники — на наномагнитах, пишет interestingengineering.com.

Исследователь уверен, что его работа может помочь привести к будущему энергоэффективных систем искусственного интеллекта (ИИ).

Так же, как нейроны являются основной единицей человеческого мозга, где происходит обработка информации, магноны являются фундаментальными квантовыми возбудителями, которые составляют спиновые волны, или магнитные волны, в магнитной системе. Магнонные связи подобны синапсам между нейронами, посылающими сигналы по определенным маршрутам. Юнгфляйш работает с наномагнитными массивами и намерен использовать их в качестве нейронной сети в мозге для обработки и передачи данных.

Ученый настраивает микроволновые компоненты для измерения динамики спиновых волн, зависящей от магнитного поля. Он делает из них решетки, чтобы они взаимодействовали. Сходство между нейронами и наномагнитами поразительно, т.к. они могут хранить информацию. "Мы помещаем эти наномагниты в сеть, и они чувствуют друг друга", — пояснил исследователь.

В отличие от традиционной вычислительной установки, которая использует отдельные блоки памяти и процессора, наномагниты становятся в два раза эффективнее при выполнении обеих задач. Это может помочь создать энергоэффективные процессы, а затем на их основе разработать чат-бот или даже создать изображения. Работа такой системы не зависит от электронов, поскольку для хранения и обработки данных используются магнитные возбуждения. Интересно, что наномагниты могут хранить историю своих состояний, и их также можно обучать. В настоящее время циклы обучения занимают от двух до трех часов. Однако в будущем ученый ожидает, что процесс будет занимать несколько минут.

В недавней публикации исследователь описал трехмерную наномагнитную структуру, которую можно легко изготовить и прочитать с помощью существующих методов.

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