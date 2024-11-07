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Діджитал

Незвичайні магніти допомогли створити ШІ, що працює без електроніки: як це можливо

наномагніти, вчений, ШІ
Фото: University of Delaware | Учений використовує наномагніти для вивчення динаміки їхньої взаємодії

Дослідник використовує наномагніти для створення штучного інтелекту, який би не споживав багато енергії, але при цьому був би дуже ефективним.

Енджамін Юнгфлейш, доцент Університету Делавера в США, натхненний можливостями людського мозку з обробки та збереження інформації. Він хоче, щоб ШІ працював без електроніки — на наномагнітах, пише interestingengineering.com.

Дослідник упевнений, що його робота може допомогти привести до майбутнього енергоефективних систем штучного інтелекту (ШІ).

Так само, як нейрони є основною одиницею людського мозку, де відбувається опрацювання інформації, магнони є фундаментальними квантовими збудниками, що складають спінові хвилі, або магнітні хвилі, у магнітній системі. Магнонні зв'язки подібні до синапсів між нейронами, що посилають сигнали за певними маршрутами. Юнгфляйш працює з наномагнітними масивами і має намір використати їх як нейронну мережу в мозку для оброблення та передавання даних.

Вчений налаштовує мікрохвильові компоненти для вимірювання динаміки спінових хвиль, що залежить від магнітного поля. Він робить з них решітки, щоб вони взаємодіяли. Подібність між нейронами і наномагнітами вражає, тому що вони можуть зберігати інформацію. "Ми поміщаємо ці наномагніти в мережу, і вони відчувають один одного", — пояснив дослідник.

На відміну від традиційної обчислювальної установки, яка використовує окремі блоки пам'яті та процесора, наномагніти стають удвічі ефективнішими при виконанні обох завдань. Це може допомогти створити енергоефективні процеси, а потім на їхній основі розробити чат-бот або навіть створити зображення. Робота такої системи не залежить від електронів, оскільки для зберігання та обробки даних використовуються магнітні збудження. Цікаво, що наномагніти можуть зберігати історію своїх станів, і їх також можна навчати. Наразі цикли навчання займають від двох до трьох годин. Однак у майбутньому вчений очікує, що процес займатиме кілька хвилин.

У нещодавній публікації дослідник описав тривимірну наномагнітну структуру, яку можна легко виготовити та прочитати за допомогою наявних методів.

Раніше ми писали, що ядерний міні-реактор на 60 МВт живитиме "голодний" ШІ. Цей невеликий реактор підходить для енергоємних додатків штучного інтелекту, криптовалюти і традиційних хмарних сервісів.