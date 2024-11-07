Незвичайні магніти допомогли створити ШІ, що працює без електроніки: як це можливо

Дослідник використовує наномагніти для створення штучного інтелекту, який би не споживав багато енергії, але при цьому був би дуже ефективним.

Енджамін Юнгфлейш, доцент Університету Делавера в США, натхненний можливостями людського мозку з обробки та збереження інформації. Він хоче, щоб ШІ працював без електроніки — на наномагнітах, пише interestingengineering.com.

Дослідник упевнений, що його робота може допомогти привести до майбутнього енергоефективних систем штучного інтелекту (ШІ).

Так само, як нейрони є основною одиницею людського мозку, де відбувається опрацювання інформації, магнони є фундаментальними квантовими збудниками, що складають спінові хвилі, або магнітні хвилі, у магнітній системі. Магнонні зв'язки подібні до синапсів між нейронами, що посилають сигнали за певними маршрутами. Юнгфляйш працює з наномагнітними масивами і має намір використати їх як нейронну мережу в мозку для оброблення та передавання даних.

Вчений налаштовує мікрохвильові компоненти для вимірювання динаміки спінових хвиль, що залежить від магнітного поля. Він робить з них решітки, щоб вони взаємодіяли. Подібність між нейронами і наномагнітами вражає, тому що вони можуть зберігати інформацію. "Ми поміщаємо ці наномагніти в мережу, і вони відчувають один одного", — пояснив дослідник.

На відміну від традиційної обчислювальної установки, яка використовує окремі блоки пам'яті та процесора, наномагніти стають удвічі ефективнішими при виконанні обох завдань. Це може допомогти створити енергоефективні процеси, а потім на їхній основі розробити чат-бот або навіть створити зображення. Робота такої системи не залежить від електронів, оскільки для зберігання та обробки даних використовуються магнітні збудження. Цікаво, що наномагніти можуть зберігати історію своїх станів, і їх також можна навчати. Наразі цикли навчання займають від двох до трьох годин. Однак у майбутньому вчений очікує, що процес займатиме кілька хвилин.

У нещодавній публікації дослідник описав тривимірну наномагнітну структуру, яку можна легко виготовити та прочитати за допомогою наявних методів.

Раніше ми писали, що ядерний міні-реактор на 60 МВт живитиме "голодний" ШІ. Цей невеликий реактор підходить для енергоємних додатків штучного інтелекту, криптовалюти і традиційних хмарних сервісів.