Потрібна фольга і відпрацьований акумулятор: знайдено новий спосіб отримання палива

За словами дослідників, нова технологія допомагає вирішити проблему утилізації старих батарей, які містять шкідливі для природи речовини.

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Дослідники з Віденського технічного університету в Австрії розробили нанокаталізатор на основі відпрацьованих батарейок і залишків алюмінієвої фольги, що перетворює вуглекислий газ (CO₂) на метан. Про це йдеться на сайті університету.

Відходи акумуляторів являють собою серйозну екологічну проблему. Вони містять речовини, шкідливі для здоров'я людини і природи. При цьому в них містяться цінні матеріали, такі як нікель, необхідний для виробництва нових батарей.

"Неправильна утилізація може призвести до витоків хімікатів, пожеж і забруднення", — зазначив професор Гюнтер Руппрехтер з Інституту хімії матеріалів Технічного університету Відня.

Зважаючи на це, вчені розробили метод, який дає змогу витягувати нікель із відпрацьованих нікель-метал-гідридних батарей. Ба більше, з цих відходів батарей і використаної алюмінієвої фольги вони виготовили нанокаталізатор, який перетворює CO2 на метан. Таким чином технологія дає змогу не тільки скоротити відходи, а й отримати екологічно чисте паливо.

Команда витягла нікель з використаних Ni-MH-акумуляторів і відновила глінозем з використаної алюмінієвої фольги. Потім ці матеріали були перетворені на високопродуктивний нанокаталізатор екологічно безпечним способом — з використанням методів зеленої хімії. Процес не вимагає ні високого тиску, ні високих температур.

"Наш нанокаталізатор складається на 92-96% з оксиду алюмінію і на 4-8% з нікелю, що є оптимальним для перетворення парникового газу CO2 разом із воднем на метан", — пояснив професор Руппрехтер.

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У пресрелізі підкреслюється, що в ЄС відпрацьовані акумулятори та брухт від виробництва акумуляторів можуть забезпечити близько 16% необхідного нікелю до 2030 року, що достатньо для оснащення від 1,3 до 2,4 мільйона електромобілів на рік.

Незважаючи на цей потенціал, потужності з переробки в ЄС і Великій Британії становлять лише близько однієї десятої від того, що буде потрібно до 2030 року. Тому необхідні інвестиції в інфраструктуру переробки.

"Переробка — важливий крок, але ще більшого ефекту можна домогтися, переробляючи нікель у каталізатори, здатні виробляти паливо", — підсумував доктор Кайсар Макбул.

Нагадаємо, дослідники з Університету Країни Басків створили гібридний літій-іонний суперконденсатор для зберігання енергії з використанням вуглецю з відходів сосни променистої.