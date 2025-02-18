"Вымышленные угрозы": остановят ли свою работу АЗС в Украине после 1 марта

По словам эксперта топливного рынка Сергея Куюна, если определенные нормативные документы содержат несоответствия, их нужно корректировать, однако это не повлияет на функционирование рынка.

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Сообщения о возможном закрытии автозаправочных станций с 1 марта из-за необходимости использования регистраторов расчетных операций (РРО), формирующих фискальные чеки по новой форме, не соответствуют действительности. Эксперт топливного рынка Сергей Куюн заявил, что работа АЗС не прекратится. Об этом он сказал в эфире программы "Ранок.LIVE" во вторник, 18 февраля.

Он считает совсем нецелесообразным "нагнетать на ровном месте" в условиях, когда страна и так живет "во время очень плохих новостей". По его словам, никто же не откажется заправлять топливом машины критической инфраструктуры.

"Если какой-то там документ чему-то не соответствует — значит, тот документ надо переписать. Но рынок это не остановит. Это какие-то вымышленные угрозы. Они могут отсрочить действие этого документа, а когда он будет готов — они его возобновят, перенесут на несколько месяцев или недель, но это уже проблема Минфина. Я уверен, что никто не прекратит отпуск топлива и все будут работать, как работают", — считает Куюн.

Напомним, 17 февраля народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина заявила, что с 1 марта АЗС в Украине должны или прекратить продавать топливо и закрыться. В противном случае АЗС получат штраф в размере 150% стоимости проданного топлива. Это связано с тем, что можно будет использовать только РРО, которые формируют фискальные чеки по новой форме. Однако сейчас ни один РРО не может быть доработан и обновлен.

В январе в Украине произошло повышение цен на горючее. Стоимость литра бензина и дизеля на некоторых заправках подорожала более чем на 2 гривны.