"До конца мая проблем не будет": в Минэкономики сообщили, когда исчезнут очереди на АЗС

Пока запасов бензина и дизеля в Украине недостаточно для полного обеспечения нужд, но ситуацию должны исправить новые поставки из-за границы.

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До конца мая Украина ожидает получить до 360 тысяч тонн топлива из разных источников. Об этом министр экономики Юлия Свириденко заявила на заседании правительства 13 мая.

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По данным Минэкономики, в сутки среднее потребление топлива в Украине составляет 13 тысяч тонн, тогда как суточный импорт в мае – 11-12 тысяч тонн. Имеющихся запасов бензина хватит на 5 дней, дизтоплива – на три. Как утверждает Юлия Свириденко, очереди на заправках исчезнут, если Украина достигнет 15-дневного запаса.

Для ускорения поставок "Нафтогаз" заключает контракты по покупке нефтепродуктов за рубежом, автоцистернам больше не нужно получать разрешения на въезд в страну. Горючее также начали принимать в портах Дуная, а таможенным и пограничным службам поручили оформлять такие грузы в первую очередь. Кроме того, правительство договорилось о реверсных поставках горючего по трубопроводу из Венгрии на государственном уровне.

Как объяснила Юлия Свириденко, дефицит топлива в Украине возник из-за действий России. Вражеские войска атаковали Кременчугский НПЗ, крупнейший в стране, а также другие предприятия, которые обеспечивали 18% потребления. Большая часть бензина и дизеля в Украину доставляли из-за границы разными маршрутами, многие из которых заблокированы из-за боевых действий.

"Мы в марте-апреле провели переговоры с главными поставщиками топлива в ЕС с целью их переориентации на украинский рынок, потому что они не были готовы к такому растущему спросу с нашей стороны", — прокомментировала министр.

Она добавила, что после начала вторжения правительство перестроила инфраструктурную сеть для увеличения поставок по железной дороге, которые выросли в пять раз — в мае поезда доставят 180 тысяч тонн топлива. За последнее время объемы доставки горючего автомобильным транспортом выросли в 15 раз (до 85 тысяч тонн), а речным — в 5 раз.

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире телемарафона спрогнозировал, что в мае должна улучшиться ситуация с топливом в Киеве.

Чиновник напомнил, что результате российских ударов сгорели многие базы для хранения нефтепродуктов рядом со столицей — это и привело к дефициту и росту цен на заправках. В настоящее время власти передают топливо только тем объектам инфраструктуры, которые нуждаются в нем сильнее всего, остальные потребители должны ждать улучшение ситуации на рынке.

"Я думаю, что неделя-две и все наладится. Думаю, что до конца месяца не будет проблем с горючим в городе Киеве", — подчеркнул Николай Поворозник.

Ранее замглавы ОП Ростислав Шурма пообещал улучшение ситуации на рынке топлива в Украине. Он заявил, что по состоянию на 11 мая объемы импорта топлива уже соответствуют потреблению бензина и дизеля на заправках, по сравнению с мартом они выросли в пять раз.

В понедельник премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил о подорожании топлива в Украине из-за проблем с доставкой. Во время войны горючее можно завезти в страну только через западную границу.

Писали также, что во время войны качество топлива на АЗС в Украине перестали проверять. В Госэкоинспекции уверяют: контроль вернется после окончания боевых действий.