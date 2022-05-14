"До кінця травня проблем не буде": у Мінекономіки повідомили, коли зникнуть черги на АЗС

Поки що запасів бензину та дизелю в Україні недостатньо для повного забезпечення потреб, але ситуацію мають виправити нові постачання з-за кордону.

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До кінця травня Україна очікує отримати до 360 тисяч тонн палива з різних джерел. Про це міністерка економіки Юлія Свириденко заявила на засіданні уряду 13 травня.

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За даними Мінекономіки, за добу середнє споживання палива в Україні становить 13 тисяч тонн, тоді як добовий імпорт у травні — 11-12 тисяч тонн. Наявних запасів бензину вистачить на 5 днів, дизпалива — на три. Як стверджує Юлія Свириденко, черги на заправках зникнуть, якщо Україна сягне 15-денного запасу.

Для прискорення постачань "Нафтогаз" укладає контракти на купівлю нафтопродуктів за кордоном, автоцистернам більше не потрібно отримувати дозволи на в'їзд у країну. Пальне також почали приймати в портах Дунаю, а митним і прикордонним службам доручили оформляти такі вантажі насамперед. Крім того, уряд домовився про реверсне постачання пального трубопроводом із Угорщини на державному рівні.

Як пояснила Юлія Свириденко, дефіцит палива в Україні виник через дії Росії. Ворожі війська атакували Кременчуцький НПЗ, найбільший у країні, а також інші підприємства, які забезпечували 18% споживання. Більшість бензину та дизелю в Україну доставляли з-за кордону різними маршрутами, багато з яких заблоковано через бойові дії.

"Ми в березні-квітні провели переговори з головними постачальниками палива в ЄС з метою їхньої переорієнтації на український ринок, тому що вони не були готові до такого зростання попиту з нашого боку", — прокоментувала міністерка.

Вона додала, що після початку вторгнення уряд перебудував інфраструктурну мережу для збільшення постачання залізницею, які виросли вп'ятеро, — у травні потяги доставлять 180 тисяч тонн палива. Останнім часом обсяги доставки пального автомобільним транспортом зросли в 15 разів (до 85 тисяч тонн), а річковим — у 5 разів.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в ефірі телемарафону спрогнозував, що у травні має покращатися ситуація з паливом у Києві.

Чиновник нагадав, що внаслідок російських ударів згоріло багато баз для зберігання нафтопродуктів поряд зі столицею — це й призвело до дефіциту та зростання цін на заправках. Наразі влада передає паливо тільки тим об'єктам інфраструктури, які потребують його найсильніше, решта споживачів повинна чекати поліпшення ситуації на ринку.

"Я думаю, що тиждень-два все налагодиться. Думаю, що до кінця місяця не буде проблем із пальним у місті Києві", — наголосив Микола Поворозник.

Раніше заступник голови ОП Ростислав Шурма пообіцяв покращення ситуації на ринку палива в Україні. Він заявив, що станом на 11 травня обсяги імпорту палива вже відповідають споживанню бензину та дизеля на заправках, у порівнянні з березнем вони зросли вп'ятеро.

У понеділок прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив про подорожчання палива в Україні через проблеми з доставкою. Під час війни пальне можна завезти до країни лише через західний кордон.

Писали також, що під час війни якість палива на АЗС в Україні перестали перевіряти. У Держекоінспекції запевняють, що контроль повернеться після закінчення бойових дій.