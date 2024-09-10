"Коломойський не мав рахунків у Реал Банку": адвокат Коломойського відповів на нові звинувачення БЕБ

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Адвокат Ігоря Коломойського Олександр Лисак прокоментував нові звинувачення, висунуті Бюро економічної безпеки (БЕБ) проти його клієнта. Про це пише Telegraf.

Коментуючи опублікований БЕБ пресреліз, де бізнесмена Ігоря Коломойського було названо причетним до операцій з маскування і виведення 4 млрд гривень через "Реал Банк", Лисак заявив, що такі заяви є черговою спробою порушення прав його клієнта на презумпцію невинуватості.

"БЕБ додав нову порцію недостовірної інформації щодо нашого підзахисного", — заявив адвокат. За його словами, Ігор Коломойський ніколи не мав банківських рахунків у "Реал Банку" і не міг впливати на його діяльність.

Адвокат наголошує, що сучасна банківська система щодня оперує тисячами транзакцій між різними установами, і на цій основі робити висновки про причетність Коломойського до операцій в іншому банку неможливо.

Він також зауважив, що БЕБ намагається заповнити прогалину в доказах, створюючи теорії, що ґрунтуються на припущеннях про пов'язаність клієнта банку з усіма операціями, які відбувалися у той самий час.