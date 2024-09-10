"Коломойский не имел счетов в Реал Банке": адвокат Коломойского ответил на новые обвинения БЭБ

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Адвокат Игоря Коломойского Александр Лысак прокомментировал новые обвинения, выдвинутые Бюро экономической безопасности (БЭБ) против его клиента. Об этом пишет Telegraf.

Комментируя опубликованный БЭБ пресс-релиз, где бизнесмен Игорь Коломойский был назван причастным к операциям по маскировке и выводу 4 млрд гривен через "Реал Банк", Лысак заявил, что такие заявления являются очередной попыткой нарушения прав его клиента на презумпцию невиновности.

"БЭБ добавил новую порцию недостоверной информации относительно нашего подзащитного", — заявил адвокат. По его словам, Игорь Коломойский никогда не имел банковских счетов в "Реал Банке" и не мог влиять на его деятельность.

Адвокат отмечает, что современная банковская система ежедневно оперирует тысячами транзакций между различными учреждениями, и на этой основе делать выводы о причастности Коломойского к операциям в другом банке невозможно.

Он также отметил, что БЭБ пытается заполнить пробел в доказательствах, создавая теории, основанные на предположениях о связанности клиента банка со всеми операциями, которые происходили в то же время.