НАБУ підозрює ексголову правління "Укрнафти" в розкраданні 13,3 млрд грн

Слідчі з'ясували, що 13,3 млрд грн, які належали "Укрнафті", підозрювані, ймовірно, вивели за кордон на рахунки низки офшорних компаній.

Слідчі НАБУ та САП вручили підозри вісьмом особам, зокрема, й ексголові правління ПАТ "Укрнафта" про розкрадання мільярдів гривень. Інформація про це з'явилася на офіційному телеграм-каналі Національного антикорупційного бюро України.

Окрім бельгійця Петера Ванхеке (колишній голова правління "Укрнафти", ред.), підозри отримали:

колишній заступник керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто- та газопереробки ПАТ "Укрнафта";

колишня керівниця відділу контролю за обліком і постачанням нафти та нафтопродуктів ПАТ "Укрнафта;

колишні директори 5 комерційних підприємств.

Їх підозрюють у незаконному заволодінні 13,3 млрд грн, які належали "Укрнафті".

Що відомо про "справу Укрнафти"

За даними слідства, протягом березня-серпня 2015 низка ТОВ було визнано переможцями на аукціонах із продажу нафти. ПАТ "Укрнафта" уклала з ними договори купівлі-продажу та поставила сировину на суму 10,7 млрд грн.

При цьому публічне акціонерне товариство не мало законних підстав постачати продукцію без отримання коштів у повному обсязі. Незважаючи на це сировину було поставлено, перероблено на Кременчуцькому НПЗ, а виготовлені нафтопродукти реалізовано на АЗС по всій країні.

Крім того, в липні 2015 року "Укрнафта" уклала 52 договори купівлі нафтопродуктів із ТОВ "Котлас" із термінами постачання до кінця 2015 року, сплативши авансом їх вартість у сумі понад 2,57 млрд грн. Проте зрештою "Укрнафта" нафтопродукти так і не отримала.

Як встановили детективи, витрачені кошти було виведено за кордон на рахунки низки офшорних компаній.

"Укрнафта" — найбільша нафто- та газодобувна компанія України, яка функціонує як єдиний виробничо-господарський комплекс. 50%+1 акція компанії належить НАК "Нафтогаз України". У 2015 році українські ЗМІ стверджували, що 42% акцій "Укрнафти" належать компаніям, що входять до структури групи "Приват", яку пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, на початку червня 2022 року суд заарештував газ "Укрнафти", проданий на біржі за вдвічі заниженими цінами. За даними правоохоронців, реалізація палива на сфальсифікованому аукціоні завдала шкоди підприємству на суму понад 300 млн гривень.

Крім того, Офіс Генпрокурора стверджував, що в квітні 2022 року "Укрнафта" на аукціоні з ознаками фальсифікації продала понад 14 тис. тонн зрідженого газу, який, за клопотанням прокурорів, було заарештовано.