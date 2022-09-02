НАБУ подозревает экс-председателя правления "Укрнафты" в хищении 13,3 млрд грн

Следователи выяснили, что 13,3 млрд грн, которые принадлежали "Укрнафте", подозреваемые, вероятно, вывели за границу на счета ряда оффшорных компаний.

Следователи НАБУ и САП вручили подозрения восьми лицам, в частности, и экс-председателю правления ОАО "Укрнафта" о расхищении миллиардов гривен. Информация об этом появилась на официальном Телеграм-канале Национального антикоррупционного бюро Украины.

Кроме бельгийца Петера Ванхеке (бывший глава правления "Укрнафты", — ред.), подозрения получили:

экс-замруководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте- и газопереработки ПАО "Укрнафта";

бывшая руководительница отдела контроля за учетом и поставками нефти и нефтепродуктов ПАО "Укрнафта;

бывшие директора 5 коммерческих предприятий.

Их подозревают в незаконном завладении 13,3 млрд грн, которые принадлежали "Укрнафте".

Что известно о "деле Укрнафты"

По данным следствия, в течение марта-августа 2015 ряд ООО были признаны победителями на аукционах по продаже нефти. ПАО "Укрнафта" заключила с ними договоры купли-продажи и поставила сырье на сумму 10,7 млрд грн.

При этом у общественного акционерного общества не было законных оснований поставлять продукцию без получения средств в полном объеме. Несмотря на это сырье было поставлено, переработано на Кременчугском НПЗ, а изготовленные нефтепродукты реализовано на АЗС по всей стране.

Кроме того, в июле 2015 года "Укрнафта" заключила 52 договора покупки нефтепродуктов с ООО "Котлас" со сроками поставки до конца 2015 года, оплатив авансом их стоимость в сумме более 2,57 млрд грн. Однако в итоге "Укрнефть" нефтепродукты так и не получила.

Как установили детективы, израсходованные средства были выведены за границу на счета ряда оффшорных компаний.

"Укрнафта" — крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины, которая функционирует как единый производственно-хозяйственный комплекс. 50%+1 акция компании принадлежит НАК "Нафтогаз Украины". В 2015 году украинские СМИ утверждали, что 42% акций "Укрнафты" принадлежат компаниям, входящие в структуру группы "Приват", которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским.

Напомним, в начале июня 2022 года суд арестовал газ "Укрнафты", проданный на бирже по вдвое заниженным ценам. По данным правоохранителей, реализация топлива на сфальсифицированном аукционе нанесла ущерб предприятию на сумму в свыше 300 млн гривен.

Кроме того, Офис Генпрокурора утверждал, что в апреле 2022 года "Укрнафта" на аукционе с признаками фальсификации продала свыше 14 тис. тонн сжиженного газа, который, по ходатайству прокуроров, был арестован.