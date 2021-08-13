Ближайший месяц покажет, ожидать ли ранних протестов и смог ли Офис президента усмирить "улицу".

В харьковской ячейке националистической праворадикальной организации "Национальный корпус" прошли обыски, после чего СБУ задержала семерых ее членов, обвинив в рэкете. А несколькими днями ранее СБУ предотвратила попытки расшатывания общественно-политической ситуации на востоке Украины, к которым были причастны якобы "титушки" нардепа Ильи Кивы.

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Фокус разбирался, с чем связана такая активность правоохранительных органов и почему дело не только в боязни предстоящих осенних протестов и зачистки тех, кто может создавать проблемы власти.

Турбулентная осень

Глубокая осень, начало зимы — любимое время, которое выбирают для протестов украинцы или те, кто режиссирует многие акции. Осень этого года не станет исключением, прогнозируют эксперты. Слишком много важных событий предстоит пережить стране в ближайшие месяцы. 22 августа с визитом приезжает в Киев канцлер Германии Ангела Меркель. Среди ключевых тем — донбасский вопрос и энергетический кейс.

Фокус уже подробно писал о возможной имплементации "формулы Штайнмайера", на которую активно толкает Украину руководство Германии. Очевидно, что подобные призывы повторятся и во время нового визита. Также станет важным саммит Крымской платформы, визит Зеленского в США и обещанный осенью фильм о вагнеровцах. В этом ключе важно то, как будет реагировать общество на действия власти, принятые под давлением Запада.

Зеленскому давно предлагали создать "ручную улицу" по аналогу "Нацкорпуса" и других националистических радикальных движений

Экономический фактор и даже повышение тарифов на услуги ЖКХ вряд ли станут поводом для возможных протестов.

"Поводом для акций могут послужить имплементация "формулы Штайнмайера", любые другие решения, которые касаются Донбасса и территориальной целостности страны. Волну стоит искать только под соусом патриотизма, предательства, работы правоохранителей, и еще посмотрим, чем закончится дело Чауса. Понятное дело, что есть те, кто хотят качать улицу, та же оппозиция, которая не против досрочных выборов. Власть это понимает, но, думаю, последняя активность правоохранителей не касается одной лишь боязни возможных волнений", — говорит Андрей Вигиринский, политолог.

Уличные протесты со времен Майдана не обходятся без "Нацкорпуса" и других национал-радикальных формирований, методы которых зачастую переходят грань закона. После того, как 5 августа СБУ в рамках спецоперации в Харьковской области ликвидировала группировку около 50 человек, которая облагала "данью" бизнесменов на Харьковщине, оказалось, что среди задержанных есть несколько членов Харьковского областного отделения политпартии "Национальный корпус". Лидер партии Андрей Билецкий заявил, что таким образом Зеленский зачищает патриотов, чтобы пережить предстоящую бурную осень, учитывая экономические опасности для страны и возможную имплементацию "формулы Штайнмайера".

Однако в разговоре с Фокусом все стороны сходятся во мнении, что подобная активность правоохранителей в лице СБУ — не столько боязнь волны протестов, сколько реализация сценария, который давно нашептывали президенту: усиление силовой вертикали и подчинение себе националистических радикальных движений.

Дележ наследства Авакова

Источники Фокуса рассказывают, что в Офисе президента Зеленскому давно предлагали создать "ручную улицу" по аналогу "Нацкорпуса" и других националистических радикальных движений. Тем более что из-за частных скандалов вокруг некоторых их участников репутация формирований значительно дискредитирована в обществе и они нуждаются в перезагрузке.

В отчете Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США С14, "Нацдружины" и "Нацкорпус" были названы "группами ненависти"

Офис президента хочет сделать из СБУ аналог личной "тайной полиции" для главы государства. По­этому сейчас мы наблюдаем активность Службы безопасности: контроль над делом Чауса, задержание "титушек", разоблачение преступной группировки, в которую входили как действующие правоохранители, так и члены "Нацкорпуса". Согласно "плану", СБУ должна забрать под себя кураторство "ручного гражданского сектора", раньше это сделать мешало МВД в лице Арсена Авакова. "Нацкорпус" и "Азов", если их смогут переподчинить, будут реорганизовывать или проведут ребрендинг.

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"Аваков ушел, и власть хочет показать, кто в доме хозяин. Генпрокурор Ирина Венедиктова говорила, что расследование по Харькову начиналось еще в январе этого года. Накрыли их только сейчас. За всеми активистами, бывшими военными и т. п. следят спецслужбы, и на многих есть папки с делами. Конечно, не все они преступники, но достаточно засветить одного, и начнется дискредитация всей партии или организации", — поясняет Игорь Петренко, эксперт МЦПД.

Подтверждает это мнение Олег Жданов, военный эксперт. По его словам, зачастую активисты имеют свои скелеты в шкафу, о которых власть знает и активно использует в нужный момент.

"На сегодня это последствия отставки Авакова. Чтобы взять ситуацию под свой контроль, достали компромат и пытаются их переманить на свою сторону, чтобы в будущем лично все контролировать. Эта практика еще со времен Древнего Рима, когда есть определенный компромат на лидеров общественного мнения или политических оппонентов. В нужный момент эта папка достается и используется", — говорит он.

"Рынок" активистов

Ключевой пул современных активистов сформировался после Майдана 2014 года. Когда Арсен Аваков возглавил МВД, то приложил немало усилий для формирования добровольческих батальонов милиции и Национальной гвардии, которые в условиях фактического развала украинской армии сыграли важную роль в защите страны в первые месяцы боевых действий на Донбассе. Батальоном МВД "Азов" тогда командовал Андрей Билецкий, именно потому все эти годы их активно связывали между собой.

Главная интрига — договорятся ли между собой власть и руководство "Нацкорпуса", как и другие пат­рио­ти­чес­ки-ра­ди­каль­ные формирования

Осенью 2014-го Билецкого избрали депутатом Верховной Рады от партии "Народный фронт", после чего он стал лидером партии "Национальный корпус", в состав которой вошли и многие ветераны "Азова". Активисты "Нацкорпуса" и связанной с ним ультраправой организации "Национальные дружины" за последние годы не раз проводили в Киеве марши и различные акции протеста. И, как правило, полицейские не мешали им и никого не задерживали. Оппоненты Авакова утверждают, что "Нацкорпус" и "Нацдружины" — "карманные формирования" бывшего министра. Однако часть экспертов называет такие утверждения явным преувеличением.

В свою очередь сам Аваков обвинял праворадикальное общественное объединение С14 в подчинении СБУ.

"Мы неожиданно для себя зафиксировали сотрудничество Службы безопасности и ультраправых радикалов из С14. Прикрываясь правильными лозунгами с требованиями расследовать дело Гандзюк и в определенной связке с работниками СБУ, С14 реализовывала очень неблаговидные дела. Мы фиксировали автомобили сотрудников СБУ, которые доставляли наглядную агитацию для этих "протестующих патриотов". Я не исключаю, впрочем, что это была частная инициатива отдельных сотрудников СБУ", — рассказывал экс-глава МВД.

Также Аваков утверждал, что монополия на применение силы есть только у государственной Национальной гвардии, Национальной полиции, ВСУ. Все остальные парамилитарные образования, пытающиеся себя позиционировать на улицах городов, незаконны.

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"Как устроен этот рынок? У них всегда есть спонсоры, просто они нигде не фигурируют и их вычислить довольно сложно. Это спонсоры не только со стороны власти, но и со стороны бизнеса. Их привлекают под разные задачи, у них есть боевой опыт, они организованны, они системны. Знают, как в какой ситуации себя вести", — рассказывает Жданов.

То, что в правовом государстве могут быть активисты, волонтеры, у которых есть не только боевой опыт, но и оружие, и они могут его задействовать на волне протестов, не раз привлекало негативное внимание Запада.

К примеру, несколько лет назад в отчете Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США С14, Нацдружины и "Нацкорпус" были названы "группами ненависти".

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"Поступали сообщения о том, что члены националистических групп ненависти, таких как С14 и "Национальный корпус", иногда совершали произвольные задержания с очевидного согласия правоохранительных органов", — говорилось в отчете. Госдеп напомнил, как представители С14 "незаконно задержали в Киевской области мужчину, которого подозревали в том, что он является членом вооруженной группировки "ЛНР", после допроса, когда он лежал лицом вниз в наручниках, С14 передали его СБУ.

В "Нацкорпусе", "Азове" и С14 говорят, что финансирование происходит за счет членских взносов и ни одна политическая сила не является для них авторитетом. Однако были случаи, когда они получали гранты от власти. К примеру, грант для С14 в размере 440 тыс. грн от Министерства молодежи и спорта за проведение молодежного летнего лагеря. Тогда министерство объяснило это тем, что оно предоставило средства только для конкретных проектных мероприятий, которые не были насильственными.

Непрогнозируемая ситуация

Главная интрига — договорятся ли между собой власть и руководство "Нацкорпуса", как и другие патриотически-радикальные формирования. От этого будет зависеть, как будут разворачиваться события уже с конца этого месяца.

"Им будет предложен вариант: или верхушку руководства пересажают, или они переходят под знамена Банковой. На переговорах всех ставят перед выбором. Сейчас трудно прогнозировать, чем все закончится: 50 на 50%. Дело не в выборе Зеленского, он сейчас фактически сидит в теплой ванне. Андрей Ермак — тот, кто пытается создать жесткую вертикаль. Они фактически повторяют действия Януковича перед Майданом, тогда он подминал под себя все институты, начиная от отмены Конституционной реформы. Но обычно такие действия приводят к негативному консенсусу среди олигархов. В первую очередь это может быть направлено против них. Посмотреть даже на Ахметова, как его защемили со всех сторон. И при миллиардном состоянии, думаете, он пожалеет несколько миллионов для организации уличных протестов? А к ним еще добавьте социальную волну гнева, назревающую, например, вокруг военных выплат от Кабмина. Если не договорятся все группы — власть, олигархи, активисты-волонтеры, — мы можем получить третий Майдан", — говорит Жданов.

Эксперты уверяют, что главная задача окружения президента — взять под контроль улицу и всех, кто ею управляет. Даже не создавая больших проблем для власти, "Нацкорпус" и другие активисты способны подкидывать дров в протестные настроения граждан, чего так не хочется власти.

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К примеру, в конце прошлого года под Верховной Радой проходила масштабная акция протеста ФЛП. Предприниматели требовали отменить "карантин выходного дня" для малого бизнеса и принять законопроекты в защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Активисты "Нацкорпуса" тогда поддержали протест. Учитывая новую волну коронавируса, ужесточение карантинных ограничений и социальные проблемы граждан, не исключено, что "Нацкорпус" будет подогревать эти настроения.

"Если не договорятся, я не верю, что "Нацкорпус" пойдет на незаконные действия, к примеру захват админзданий и т. п. Это будет как раз поводом привлечь их к ответственности и сформировать общественный запрос на порядок. Будут протестовать, требовать справедливости, обвинять власть в политизированности решений, но кровопролития вряд ли хочет хоть одна сторона", — говорит Вигиринский.

По словам опрошенных экспертов, показательными будут три предстоящих события: визит Ангелы Меркель, саммит Крымской платформы и парад на День независимости. Тогда по действиям общественных активистов станет понятно, добилась ли власть желанных переговоров и кто теперь хозяин улицы.