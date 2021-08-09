"Зачистка патриотов" или передел влияния? Почему "Нацкорпус" в Харькове задержали именно сейчас

Шевченковский суд Киева отправил задержанных в Харькове представителей "Нацкорпуса" на 60 дней в СИЗО — их подозревают в рэкете. Фокус разбирался в причинах этой истории и выяснял, чего можно ждать от ультраправых в будущем.

5 августа Служба безопасности Украины после серии обысков в Харькове задержала семерых представителей местной ячейки националистической праворадикальной организации "Национальный корпус", которых подозревают в рэкете местных бизнесменов. Всех семерых доставили в Киев, где Шевченковский районный суд на заседании, которое длилось с 6 по 7 августа, избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО без права внесения залога.

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Уже во время заседания СБУ опубликовала фрагменты телефонных разговоров, в которых одни люди требовали от других — предположительно, бизнесменов — деньги и угрожали физической расправой ("Я тебя похороню", "Посадим тебя на бутылку" и т.д.). В ведомстве уверяют, что вымогателями на записях являются именно задержанные в Харькове представители "Нацкорпуса". В самой организации Фокусу производство против отправленных в СИЗО их представителей назвали "сфальсифицированным".

Паралельно с заседанием по избранию меры пресечения под зданием Шевченковского суда проходила акция сторонников задержанных, в ходе которой лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий заявил, что если суд решит отправить их соратников под стражу — "будет горячо".

[ + – ] Акция под Шевченковским судом Киева во время избрания меры пресечения задержанным в Харькове членам "Нацкорпуса" Фото: УНИАН

Фокус собрал все детали этой истории и пообщался с экспертами, чтобы разобраться, каковы могут быть реальные причины этого задержания и чем эта история может обернуться в будущем.

"Нацкорпус" и Арсен Аваков: "притча во языцех"

Директор Украинского института политики Руслан Бортник в комментарии Фокусу отмечает, что "Национальный корпус" традиционно связывают с бывшим министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Однако политолог не склонен называть Нацкорпус "структурой экс-главы МВД", отмечая, что у министерства достаточно серьезное влияние на все организации и подразделения в его структуре. Речь и об "Азове", который является частью Нацгвардии. Именно на базе Азовского движения в октябре 2016 года был сформирован "Национальный корпус"

"Аваков использовал "Нацкорпус" для обеспечения контроля над улицей. Но мы же понимаем, что эта организация не имеет монополии на улицу, существует достаточно много других организаций и персон: "Демсокира", Сергей Стерненко, Сергей Филимонов, разные группы "Азова", "Традиция и порядок", партийные структуры. Но наличие своей "улицы" позволило Авакову управлять радикальным уличным движением, задавать ему определенные смыслы, вносить идеи определенные, получать информацию", — утверждает Бортник.

[ + – ] "Национальный корпус" традиционно связывают с бывшим министром внутренних дел Арсеном Аваковым Фото: Украинская правда

Политтехнолог Олег Постернак, рассуждая о связях Авакова и "Нацкорпуса", констатирует, что эти взаимоотношения "стали притчей во языцех и об этом не говорил разве что ленивый". Впрочем, подчеркивает эксперт, реального подтверждения этой связи практически никто не представляет.

"Как по мне, правильно было бы говорить о ситуативном сотрудничестве. Полк "Азов" входит в Нацгвардию, а значит объективно пребывает в сфере управления министра внутренних дел. Очевидно, что связанные с полком другие гражданские, парамилитарные и партийные структуры тоже ассоциировали с Аваковым, хотя как показывала практика такие связи были весьма условные", — говорит Постернак в комментарии Фокусу.

Эксперт считает, что для Авакова структуры "Азова" были серьезным политическом аргументом в аппаратных играх, но сила экс-главы МВД держалась не только на этом движении.

[ + – ] Численность "Нацкорпуса" может превышать 10 тысяч человек Фото: nationalcorps.org

"Контроль над улицей" или "зачистка патриотов"?

Рассуждая о причинах задержания представителей харьковской ячейки "Нацкорпуса" Олег Постернак утверждает, что речь не идет о "массовой зачистке патриотов".

"Скорее предупредительный привет всему Нацкорпусу в преддверии возможных уличных протестов", — говорит Постернак.

Эксперт отмечает, что после отставки Авакова у многих серьезных игроков появился соблазн использовать и профинансировать "нацкорпусовский десант" в своих интересах.

"Поэтому наверняка есть очевидная потребность упредить этот сценарий", — говорит политтехнолог.

Также Постернак утверждает, что и.о. мэра Харькова Игорь Терехов и глава Харьковского областного совета Артур Товмасян (которому недавно НАБУ вручило подозрение в получении взятки в 1,05 млн грн), скорее всего, являются людьми из орбиты Авакова, и отмечает, что выстроенная экс-министром система влияния в Харькове в ближайшее время, вероятно, будет демонтирована.

[ + – ] Глава Харьковского областного совета Артур Товмасян

Руслан Бортник же связывает задержание членов "Нацкорпуса" с двумя процессами. Первым он называет попытку избавиться от влияния Авакова, что сопровождается подозрением во взяточничестве главе Харьковского областного совета Артуру Товмасяну, отставкой других министров, которых связывали с экс-главой МВД, и перестановками в других структурах.

Вторым же таким процессом Бортник называет попытку власти бороться с группами и структурами, которые могут быть потенциально опасны или способны возглавить протесты осенью. По его словам, на текущий момент нельзя говорить о том, что власть "зачищает" именно патриотические движения, поскольку нападки идут на все активные структуры.

"Мы видим, что параллельно власть борется и с Порошенко, и с Кличко и с Медведчуком, и с "Патриотами за жизнь". Она пытается зачистить все активные политические, уличные и оппозиционные силы в преддверии осени. И праворадикальные группы власть считает двумя самыми большими рисками сегодня", — рассказывает Бортник.

Эксперт отмечает, что подобные шаги по "зачистке" оппонентов удобнее всего делать летом из-за того, что сейчас сезон отпусков и многое политически активные украинцы находятся на отдыхе.

Может ли "Нацкорпус" перейти к силовому противостоянию?

Политтехнолог Олег Постернак на вопрос журналиста Фокуса насколько реален переход к вооруженному противостоянию между властью и представителями "Нацкорпуса", учитывая обещание Билецкого о том, что "будет горячо", подчеркивает, что исключает вероятность силового напряжения.

"Билецкий не пойдет на бунт, ведь в таком случае будет разрушена вся пирамида Азова", — говорит Постернак.

Эксперт считает, что в этой истории "будет найден баланс и компромисс".

Лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий заявил, что если суд решит отправить их соратников под стражу — "будет горячо"

Руслан Бортник, отвечая на аналогичный вопрос отмечает, что захватить власть в Украине на сегодняшний день достаточно несложно, однако считает, что вероятность такого исхода достаточно низкая.

"Удержать и реквизировать власть после силового ее захвата практически невозможно. Необходима поддержка западных партнеров, серьезных финансовых и медийных кругов, чего пока что не наблюдается", — рассказывает Бортник.

Эксперт подчеркивает, что президент Владимир Зеленский сумел сплотить против себя ключевые политические и финансовые группы, однако те пока что не видят выхода из этой ситуации. Западным же партнерам, уверяет политолог на сегодняшний день важнее стабильность в Украине, нежели качество госуправления.

"Запад понимает, что любая дестабилизация может сыграть на руку России. Офис президента будет дальше последовательно зачищать вертикали Порошенко, Медведчука, Авакова, на очереди, возможно, Разумков, региональные элиты и отдельные олигархи, которые будут пытаться конкурировать с президентом", — рассказывает политолог.

Впрочем, отмечает Бортник, не стоит рассчитывать на то, что в ближайшее время кто-то из представителей радикальных групп будет наказан, заявляя, что последние обыски и задержания являются лишь попыткой Банковой взять под контроль финансовые потоки и изолировать потенциальных лидеров протестов.

[ + – ] Эксперты считают, что Андрей Билецкий вряд ли пойдет на силовую конфронтацию с властью Фото: nationalcorps.org

Исследовательница ультраправых движений Анна Гриценко в комментарии Фокусу говорит, что пока не готова оценивать насколько Билецкий готов к активным силовым действиям, однако подчеркивает, что на текущий момент ситуация выглядит таким образом, что тот потеряет авторитет для своей аудитории, если к ним не перейдет. Впрочем, отмечет она, если такие силовые действия все же начнутся, то лидер "Нацкорпуса" потеряет широкий общественный авторитет.

"Публичный образ "Нацкорпуса" всегда базировался на том, что они ветераны и защитники Отечества. И возможная причастность к каким-то уголовным делам его испортит, потому что ветеранов в Украине уже достаточно много и большинство из них от любого криминала очень далеко", — рассуждает Гриценко.

Праворадикальные организации: как давно они в Украине и что о них думают на Западе

Исследовательница ультраправых движений Анна Гриценко рассказывает, что о существовании в Украине организаций и групп такого толка эксперты говорят как минимум с середины 2000-х годов. Мониторинг же проявлений ксенофобии эксперты ведут с 2006 года.

"Правоохранительные органы интересовались проблемой немного и раньше, и в последние годы я связываю это с тем, что правоохранительные органы в целом в Украине работают достаточно некачественно, не только на эту тему. И полицейская реформа, о которой много говорили, фактически была лишь косметической", — говорит Анна Гриценко Фокусу.

Война на Донбассе актуализировала тему ультраправых

Эксперт отмечает, что в последние годы проблема ультраправых организаций и групп стала более явной. В том числе из-за того, что Российская Федерация активно использует тему ненависти в гибридной войне против Украины — и как следствие появился общественный и медийный запрос на разъяснения о том, что это такое.

Анна Гриценко рассказывает, что замечает в СМИ немало публикаций по поводу того, что "Азов" (на основе которого был создан "Национальный корпус") привлекает для тренировок на своих базах иностранных граждан. Правда, одновременно исследовательница отмечает недостаточную проработку темы — "…как будто Украина — это какой-то дикий Восток, где кто-то зачем-то между собой воюет, не разбираясь, кто на самом деле начал этот конфликт".

"Так что если какой-то американский ультраправый ничего не знал о каких-то полупридуманых тренировочных базах, то после прочтения таких статей он как раз может захотеть туда поехать", — отмечает Гриценко.

В качестве примеров таких публикаций эксперт приводит статьи Vice ("Ультраправые экстремисты использовали войну в Украине как тренировочную площадку. Они возвращаются домой", "Как война на краю Европы стала полигоном для ультраправых"), Time ("Ставьте лайки, делитесь, рекрутируйте: как ополчение сторонников превосходства белых использует Facebook для радикализации и обучения новых членов") и расследования Bellingcat.

Похоже, что в западных СМИ об "Азове" и "Нацкорпусе" отзываются в основном отрицательно. Так, у Vox вышел материал с заголовком "Прокиевские добровольцы борются с Путиным, но Украина создала монстра, которого не может контролировать?", EuroNews рассказывали о том, что ультправправый "Нацкорпус" становится все более популярным в Украине (отмечая, впрочем, что электоральная поддержка у этой силы достаточно низкая), на RadioFreeEurope сообщали, что ультранационалистический "Азов" начал расширять сеть контактов на территории Европы.

Впрочем, некоторые западные издания пишут об "Азове" в относительно нейтральном ключе. Так, The National Interest в статье "Украине необходимо решить парамилитарную проблему" отмечал, что движению присущи ультраправые взгляды, однако утверждал, что известность и влияние "Азова" после начала конфликта на Донбассе связаны, в числе прочего, с тем, что он занимался не только военными вопросами, но и общественными и политическими инициативами.

[ + – ] Тренировочная база "Азова", 2015 год

Bellingcat и украинские ультраправые

"В Bellingcat уделяют слишком много внимания украинским ультраправым и чрезмерно мало всем остальным. У них на сайте по тегу far-right, я когда-то села и подсчитала, более трети материалов посвящены Украине. Складывается такое впечатление, что Украина ответственна за треть мирового ультраправого движения", — рассказывает Анна Гриценко.

Известная группа расследователей действительно занимается темой украинских праворадикалов довольно серьезно.

В частности, на сайте Bellingat опубликованы материалы о том, что: из госбюджета Украины выделялись средства "ультраправым экстремистам" (в том числе — "Нацкорпусу" и С14) для проектов, посвященных "национально-патриотическому" воспитанию молодежи; крупная европейская военная компания проводила учения для "Азова"; украинское ультраправое движение "Азов" вовлекало "американских экстремистов" в свои проекты; Министерство ветеранов Украины сотрудничало с украинскими ульраправыми и многом другом.

США. Конгрессмены против "Азова"

В 2019 году члены Конгресса США выступили с инициативой признать "Азов" (который на тот момент уже входил в состав Нацгвардии МВД Украины) террористической организацией.

"Официальное подразделение Национальной гвардии Украины, государства, которое является официальным союзником США, не может быть признано террористической организацией в принципе, могут быть признаны террористами какие-то конкретные лица, которые в этом подразделении служат или служили, но для этого нужно решение украинского или американского суда", — комментирует эту информацию Гриценко.

Исследовательница, отвечая на вопрос, почему США с 2015 года предоставляют военную помощь всем украинским вооруженным силам, кроме "Азова", подчеркивает, что видит существенную разницу между "выборочным предоставлением помощи" и "признанием террористической организацией официального подразделения".

Тем не менее, в 2019 году в отчете соблюдении прав человека Государственного департамента США "Национальный корпус" назвали "группой ненависти".

[ + – ] В 2019 году Госдеп США назвал "Нацкорпус" и С14 "группами ненависти" Фото: скриншот

Задержание членов "Нацкорпуса" в Харькове: подробности

5 августа СБУ сообщила о ликвидации "группировки рэкетиров", которые, по словам правоохранителей, облагали "данью" бизнесменов в Харьковской области. В спецслужбе заявили, что если предприниматели отказывались давать подозреваемым деньги, те угрожали физической расправой. Сотрудники СБУ также задокументировали случаи повреждения имущества (в том числе автомобилей) тех, кто отказывался платить дань.

[ + – ] СБУ заявляет, что подозреваемые сжигали автомобили тех, кто отказывался им платить [ + – ] СБУ заявляет, что подозреваемые сжигали автомобили тех, кто отказывался им платить

По информации силовиков, объем "прибыли" рэкетиров составлял более 1 млн грн ежемесячно. В СБУ утверждают, что группировка имела большое влияние на представителей местной власти, причем ей якобы содействовали сотрудники одного из харьковских коммунальных предприятий.

[ + – ] СБУ задержала представителей "Нацкорпуса" в Харькове - видео

Во время обысков у подозреваемых было изъято оружие, боеприпасы, крупные сумы денег и удостоверения сотрудников Нацполиции.

[ + – ] СБУ изъяла у задержанных в Харькове членов "Нацкорпуса" деньги, оружие, боеприпасы и документы [ + – ] СБУ изъяла у задержанных в Харькове членов "Нацкорпуса" деньги, оружие, боеприпасы и документы [ + – ] СБУ изъяла у задержанных в Харькове членов "Нацкорпуса" деньги, оружие, боеприпасы и документы [ + – ] СБУ изъяла у задержанных в Харькове членов "Нацкорпуса" деньги, оружие, боеприпасы и документы [ + – ] СБУ изъяла у задержанных в Харькове членов "Нацкорпуса" деньги, оружие, боеприпасы и документы [ + – ] СБУ изъяла у задержанных в Харькове членов "Нацкорпуса" деньги, оружие, боеприпасы и документы

Действия задержанных квалифицировали сразу по трем статьям: по ст. 225 ("создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней"), ст. 189 ("вымогательство") и ст. 206 ("противодействие законной хозяйственной деятельности").

В Офисе генпрокурора уточнили, что было проведено 55 обысков и задержали семь участников группировки. Всего же, сообщает ведомство, к деятельности организации были причастны около 50 человек.

В руководстве "Нацкорпуса" сообщили, что силовики задержали участников их харьковской ячейки и рассказали, что среди них — Сергей Величко ("Чили" или "Чилли-Вилли"), которого соратники называют автором легендарной песни-кричалки "Путин — х**ло!". В организации действия правоохранителей назвали политическим преследованием.

[ + – ] Серегя "Чили" Величко отправили в СИЗО на 2 месяца без права залога

Помимо "Чили" СБУ были задержаны следующие представители "Нацкорпуса":

Иван Никифоров;

Сергей Козлюк;

Артем Субочев;

Олег Скрипка;

Кирилл Крикунов;

Дмитрий Колесников.

6 августа Служба безопасности опубликовала фрагменты телефонных разговоров, заявив, что они велись задержанными накануне лицами. В ведомстве утверждают, что эти записи подтверждают причастность подозреваемых к рэкету в Харькове. На записях слышно, как одни люди требуют от других денег и угрожают им физической расправой.

[ + – ] СБУ опубликовала записи телефонных разговоров, предположительно, задержанных представителей "Нацкорпуса"

В комментарии Фокусу руководитель харьковской ячейки "Нацкорпуса" Константин Немичев заявил, что власть прилагает максимум усилий для того, чтобы сфабриковать дела против них. "И максимально делает фейки в интернете для дискредитации", — сказал Немичев.

Сергей "Чили" Величко в ходе заседания в Шевченковском райсуде также назвал производство "сфабрикованным" и подчеркнул, что "осень в Украине будет явно не проукраинской".

[ + – ] В ходе судебного заседания Сергей "Чили" Величко назвал подозрение СБУ "сфабрикованным"

Параллельно с избранием меры пресечения под зданием суда проходила акция сторонников подозреваемых.

[ + – ] Акция под зданием Шевченковского суда в Киеве в поддержку задержанных в Харькове членов "Нацкорпуса"

В ходе этой акции лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий заявил, что ему "плевать на Офис президента и экс-главу МВД Арсена Авакова" (с которым организацию связывают множество экспертов и СМИ) и заверил, что в случае "несправедливого" решения суда "будет горячо".

"Я уверен, что апелляция будет даже не в десять раз сложнее для власти, чем сегодня", — подчеркнул Билецкий, отметив, что под словом "горячо" имеет в виду, что "когда нельзя добиться правосудия — честный человек борется за справедливость".

[ + – ] Билецкий: "Мне плевать на Авакова и Офис президента. Будет горячо"

Что будет дальше?

Политтехнолог Олег Постернак в комментарии Фокусу предполагает, что в дальнейшем влияние парамилитарных структур и силовых политических клубов на политическую жизнь Украины будет уменьшаться.

"Максимум, где они останутся — это бизнес-сфера, где их часто используют предприниматели для своих коммерческих войн и рейдерских историй", — допускает эксперт.

В ближайшей же перспективе стоит ожидать новых акций от сторонников задержанных в Харькове представителей "Национального корпуса". По крайней мере, так Фокусу сказал руководитель харьковской ячейки организации Константин Немичев.

"Планируем акцию под Офисом президента", — подчеркнул Немичев журналисту Фокуса, отметив, что о дате и времени представители "Нацкорпуса" сообщат позже.