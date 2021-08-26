Перепрыгнуть пропасть. Почему у Беларуси больше шансов вступить в ЕС, чем у Украины

Старый анекдот: "Когда Украину примут в ЕС? После Турции. А когда Турцию? Никогда…"

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В каждой шутке, как известно, есть доля шутки.

А если серьезно, то я недавно изучал свежий аналитический отчет Евростата. Не сборник текущей статистики, а, именно прогнозную часть.

Что заинтересовало. В ближайшие десять лет в Европе образуются две демографически-ресурсные воронки, которые будут аккумулировать в себе основной потенциал развития.

Первая, осевая — это Германия, Нидерланды, Польша, Австрия, Чехия, Словакия и Венгрия.

Вторая — переферийная, балтийская: Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия.

Но именно на осевой воронке развития будет строиться динамика ЕС в ближайшей перспективе. Все, что может угрожать ее существованию, будет блокироваться.

Что значит вступление Украины и Беларуси в ЕС?

Это, в первую очередь, потенциальная возможность образования совместно с Польшей, огромного славянского субстрата, с населением в 90 млн. человек.

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Это больше, чем в современной Германии — 83 млн.

Подобное образование (что-то наподобие идеи гетмана Ивана Выговского о совместном Русско-Польско-Литовском княжестве) для Германии грозит огромным набором рисков и разрушением той самой осевой воронки развития ЕС.

В этом плане, у Беларуси намного больше шансов вступить в ЕС и НАТО, чем у Украины — исключительно в силу того, что она как страна — меньше.

Этим, кстати, объясняется и сила российского влияния там: Москва понимает, что с Беларусью это возможно.

Если представить себе историческое фентези: в Беларуси каким-то образом исчезает фактор Лукашенко и РФ, и происходит смена власти как у нас, то уже лет через пять эту страну приняли бы в НАТО, а через десять — в ЕС.

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Причем, вместе с коррупцией, ментальным кодом, неэффективностью институций и патернализмом населения.

Как приняли в НАТО и дали дорожную карту на вступление в ЕС абсолютно коррупционной и неэффективной Черногории, не способной даже отдать один разворованный китайский кредит.

И пока держат на коротком поводке Сербию.

В этом плане, наши политические элиты, сами того не понимая, попали в историческую ловушку: вступление Украины в ЕС возможно не в фазе нашего максимального развития, как пытаются нас уверить, а в фазе нашего максимального ослабления, когда мы не будем представлять потенциальную угрозу в контексте коррекции тех тенденций, которые выгодны Германии.

Вот такой парадокс: любое усиление государства, промышленности и экономики, демографический рост, будет отдалять нас от вступления в ЕС, как это и произошло с Турцией при Эрдогане.

Сильную Украину, с потенциалом хотя бы на уровне современной Турции в ЕС не примут, для интеграции в Евросоюз придется стать "маленькой проблемой", чем-то наподобие Черногории.

Но тут опять загвоздка — доставшийся нам потенциал столь огромен, что даже с талантами наших "элит" его еще амортизировать, а по простому — пилить, несколько десятков лет.

Нашим адвокатом по вступлению в ЕС могла стать Британия, заинтересованная в геополитическом наморднике для Германии, но она вышла из ЕС.

Франция как "контр-осевая страна" слишком индифферентна к нашим проблемам (в стиле Скарлетт — "Я подумаю об этом завтра").

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Главный противник нашего вступления в ЕС, на сегодня, это Германия.

Естественно, немцы не будут об этом говорить публично.

Они используют вербальные знаки вроде голландского референдума или заявлений австрийских политиков.

Сильный славянский конгломерат в 90 млн. у их восточных границ им ни к чему.

Я далек от мысли, что такое образование сможет создать конкуренцию Германии или стать для немцев проблемой № 1.

Но это, что-то вроде необязательной помехи в реализации стратегических целей, как стая птиц для взлетающего самолета. Лучше не допустить.

Поэтому, мы можем сколь угодно радоваться тому, что "за нас" Эстония, Латвия и Литва, но осевую политику в ЕС формируют не они, а Берлин.

И в его планах, есть расширение зоны свободной торговли на восток, но нет планов о расширении на восток общеевропейского дома….

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