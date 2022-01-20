Прізвисько "Люся": ексрадника голови ОП Арестовича внесено до бази "Миротворця" (фото)

Ексспікера української делегації у ТКГ назвали "професійним провокатором", який, на думку "Миротворця", брав участь у "підриві обороноздатності України".

Колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович після звільнення потрапив до бази "Миротворця". Інформація про ексспікера української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) доступна на офіційному сайті організації.

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Олексія Арестовича в "Миротворці" назвали "професійним провокатором", а внесення до бази пояснили тим, що ексрадник голови ОП "взяв участь в актах гуманітарної агресії проти України" та "дискредитував державні органи влади".

У профайлі також сказано, що колишній спікер української делегації до ТКГ зробив свій внесок у "підрив обороноздатності України шляхом деморалізації Збройних сил України".

"Прізвисько: Люся, російські пропагандисти називають його Карамелькою. У медіа полі Арестович з'являється вже після 2014 року, його часто показують ЗМІ як військового експерта, дають його коментарі як "експерта" щодо Донбасу. Довгий час, із київського дивана, Арестович розповідав дуже радикальні речі про Донбас", — йдеться у заяві центру.

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Для профайлу "Миротворець" обрав скріншот із комедії "Не бійся, я поруч", в якій ексрадник голови ОП зіграв роль Ігоря Смирнова та Люсі Зайцевої.

Фокус спробував зв'язатися з колишнім спікером української делегації у ТКГ для коментаря, проте Олексій Арестович не взяв слухавку.

[ + – ] Ексрадник голови ОП Олексій Арестович потрапив до бази "Миротворця"

Нагадаємо, Олексій Арестович обіймав посаду позаштатного радника голови Офісу президента України з питань стратегічних комунікацій в оборонній сфері з грудня 2020 року по січень 2022 року. У жовтні 2020 року також був призначений спікером української делегації у Тристоронній контактній групі.

17 січня 2021 року з'явилася інформація щодо звільнення Олексія Арестовича з посади радника керівника ОП. Уже 19 січня ексспікер української делегації у ТКГ пояснив відставку тим, що його розчарувала спроба затримання п'ятого президента Петра Порошенка в аеропорту Жуляни.