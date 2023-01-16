Нардепи розпочали збір підписів, щоб відправити Арестовича у відставку (документ)

Зі свого боку народний депутат Олексій Гончаренко звернувся до тимчасового виконувача обов'язків голови СБУ з проханням перевірити, чи не підпадають заяви та дії Олексія Арестовича під категорію державної зради.

Related video

Народні депутати розпочали збір підписів, щоб відправити у відставку радника Офісу президента Олексія Арестовича. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму "Телеграм"-каналі 16 січня.

"Арестовичу час у відставку. Ми з іншими народними депутатами збираємо підписи з вимогою звільнити скандального радника ОП", — написав Гончаренко.

Також він вимагає офіційної заяви від Банкової, що "фантазії Арестовича на військову тематику" не мають стосунку до офіційної позиції відомства.

Так Гончаренко натякнув на скандал, який вибухнув після заяви Олексія Арестовича про те, що російська ракета, яка руйнувала 14 січня багатоповерхівку в Дніпрі, нібито була збита силами української ППО.

Саме тому, за словами нардепа, він також направив депутатське звернення до голови СБУ, оскільки вбачав у наведеній вище заяві радника Офісу президента ознаки державної зради.

Разом із постом у "Телеграм"-каналі Олексій Гончаренко також опублікував і фото звернення до тимчасового виконувача обов'язків голови СБУ Василя Малюка.

[ + – ] Нардеп Олексій Гончаренко звернувся до СБУ з проханням перевірити дії Олексія Арестовича щодо ознак держзради Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Депутати вимагають відставки Арестовича: що передувало цьому

У суботу, 14 січня, Олексій Арестович заявив в ефірі програми з російським правозахисником Марком Фейгіним про те, що багатоповерховий будинок у Дніпрі постраждав нібито від ракети, яку збили сили ППО України.

"Її збили, вона впала на під'їзд... Вона вибухнула, коли впала", — сказав Арестович.

Цю заяву радника глави ОП одразу почала поширювати російська пропаганда.

На репліку Арестовича практично одразу відреагував мер Дніпра Борис Філатов.

"Я з першого дня війни казав, що Арестович — самозакохана худоба та помийний рот. Але в ОА на нього явно хтось робить ставку", — написав Філатов у своєму "Телеграм"-каналі.

Він також додав, що заявою Арестовича щодо ракетного обстрілу Дніпра 14 січня мають зацікавитися СБУ та контррозвідка.

Після заяви Олексія Арестовича з поясненням ситуації виступив також командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він розповів, чому українські військові не змогли збити ракету, яка поцілила по будинку в Дніпрі. За його словами, наша армія поки не має необхідного озброєння, яке дозволило б знищувати крилаті ракети Х-22.

Генерал-лейтенант також закликав українців довіряти лише офіційним повідомленням ЗСУ та Міноборони України й критично ставитися до всіх "гучних" заяв.

Нагадаємо, 15 січня Олексій Арестович вибачився за слова про нібито причетність українських сил протиповітряної оборони до падіння російської ракети в будинок у Дніпрі 14 січня. Однак через деякий час блогер видалив відповідний пост і опублікував новий, у якому звинуватив своїх критиків у роздмухуванні скандалу.

Фокус у січні 2022 року писав про те, що Олексія Арестовича внесли до бази "Миротворця". Його назвали "професійним провокатором", який, на думку "Миротворця", брав участь у "підриві обороноздатності України".