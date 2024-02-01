ЗМІ заявили, що Арестович виїхав з України за листом розвідки: у ГУР спростували

У воєнній розвідці наголосили, що не надавали колишньому раднику ОП ні листів, ні будь-яких інших документів для виїзду за кордон.

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У відповідь на інформацію, що з'явилася в пресі, про те, що колишній позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович покинув Україну у вересні 2023 року за документами, наданими Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, ГУР МО України спростувало цю інформацію.

Інформація про перетин кордону та виїзд Олексія Арестовича за межі України 4 вересня 2023 року на підставі листа від ГУР МО України, яку представив ресурс NGL.media, є неправдивою і не відповідає дійсності.

"Інформація про перетин кордону та виїзд за межі України особи на ім'я Олексій Арестович 4 вересня 2023 року нібито на підставі листа від ГУР МО України, яку опублікувало NGL.media, не відповідає дійсності". — йдеться в повідомленні ГУР.

Зазначається, що ГУР не надавало Арестовичу "ні листів, ні будь-яких інших документів для виїзду за кордон".

ГУР МО України висловлює серйозне занепокоєння з приводу розповсюдження подібних фейків та закликає до відповідального підходу до інформаційної діяльності в інтересах національної безпеки.

Виїзд Арестовича з України

1 лютого видання NGL.media повідомило, що колишній позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович залишив територію України після отримання листа від Головного управління розвідки Міністерства оборони України й відтоді не повертається. Повідомляли, що представники ГУР не відповіли на запити NGL.media протягом двох тижнів.

Нагадаємо, раніше блогер Олексій Арестович пропонував, щоб військовозобов'язаним чоловікам дозволили виїжджати з України з певними обмеженнями. За його задумом, українці мали б підписувати в ТЦК спеціальне зобов'язання про повернення в разі призову.

У жовтні 2023 року Олексій Арестович заявив, що Україна перебуває у "стратегічному глухому куті". За його словами, керівництво держави наполягає на "помилковій політиці" і веде народ "до катастрофи".