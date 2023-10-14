"Не буде ніяких кордонів і Криму": Арестович дав неоднозначний прогноз щодо війни з РФ

Політик і блогер вважає, що російсько-українська війна зайшла в глухий кут і, щоб вибратися з нього, Україні необхідно усунути чинне керівництво і провести вибори.

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Ексрадник Офісу президента Олексій Арестович похвалив військові рішення, які ухвалює Росія, і водночас закликав до зміни політичної влади в Україні. Про це політик написав у своєму Telegram-каналі в суботу, 14 жовтня.

У своєму пості, який Арестович назвав "Монополія некомпетентності", він зробив різкі заяви, що стосуються відразу кількох аспектів.

Перемога України у війні з РФ

Політик вважає, що наразі Україна перебуває в "стратегічному глухому куті", коли російські війська не можуть розгромити ЗСУ, а й наші воїни не мають снаги завдати противнику остаточної поразки. За його словами, для рішучого зрушення в бойових діях, будь-якій зі сторін потрібно мати можливість різкого нарощування ресурсів, а такої можливості зараз немає.

На думку колишнього радника ОП, Україна не може просуватися далі у війні з РФ, тому що:

політичне керівництво "глушить" бізнес, громадянські свободи та політичних конкурентів;

країна конфліктує з державами-сусідами та військово-політичними партнерами;

керівництво України заохочує корупцію;

Україна не володіє реальним суверенітетом, на відміну від Росії.

Крім того, Арестович висловився про політику, яку зараз проводить Росія, як про своєчасну в умовах воєнних дій.

"Росія ухвалює людожерські, але адекватні поточній обстановці рішення, а наше керівництво — корупційні та неадекватні", — написав він.

Політик навіть навів приклади дій російського керівництва, які він назвав "адекватними ситуації". Це:

радикальне збільшення військового бюджету;

інтенсифікування виробництва;

спроби домогтися постачання необхідних ресурсів із Китаю та Північної Кореї;

удосконалення контрабандних схем;

вибудовування політики "Глобальний Південь проти Глобального Заходу".

Суверенітет і незалежність України

Арестович вважає, що Україна не тільки не має реального суверенітету, але ще й не зможе відновити свої державні кордони в найближчому майбутньому.

"Не буде ніяких кордонів 91-го року, і Криму не буде найближчим часом, а буде оборона, кров, піт, сльози", — написав політик.

Помилки військового керівництва

Ексрадник ОП також висловився про рішення військово-політичного керівництва, які він вважає провальними в умовах війни з Росією. На його думку, головних помилок на полі бою було зроблено дві.

Перша полягає в тому, що "заради міфу про "Фортецю Бахмут" було витрачено дуже багато військ, техніки, ресурсів".

"Спочатку на оборону на невигідних рубежах, потім (і сьогодні) на спробу взяти купи щебеню, що залишилися від Бахмута назад. Цих військ сьогодні не вистачає на півдні. Прорив на півдні дав би нам стратегічний успіх у війні і захоплення стратегічної ініціативи — політичної, моральної, військової", — написав Арестович.

Друга — це відсутність будівництва великих оборонних споруд, подібних до "лінії Суровікіна" на всіх ділянках фронту, де ЗСУ ведуть оборону. Політик вважає, що такі споруди дали б змогу різко підняти бойову стійкість українських військ, завдати ще більших втрат росіянам, знизити навантаження на ССО і перенаправити частину з них на ділянки наступу.

Зміна влади в країні

Арестович написав у своєму пості й про те, що "українське керівництво вже давно вичерпало межі своєї компетенції". Тому військово-політичні партнери України й наполягають на проведенні виборів, як і сам політик.

"Наше керівництво вичерпало межу компетенції, загнало ситуацію в глухий кут і продовжує наполягати на своїй помилковій політиці. Воно веде нас до катастрофи. Ось чому на виборах наполягаю я", — заявив колишній радник ОП.

Олексій Арестович вважає, що вибори під час війни "дадуть надію провести перезавантаження, зруйнувати монополію некомпетентності та дати шанс тим, хто здатний ухвалювати рішення, що відповідають реальній обстановці".

Олексій Арестович опублікував неоднозначний пост про війну України з Росією і про майбутні президентські вибори Олексій Арестович опублікував неоднозначний пост про війну України з Росією і про майбутні президентські вибори Олексій Арестович опублікував неоднозначний пост про війну України з Росією і про майбутні президентські вибори Олексій Арестович опублікував неоднозначний пост про війну України з Росією і про майбутні президентські вибори

Нагадаємо, на початку жовтня Олексій Арестович назвав секретаря РНБО Олексія Данілова "опудалом". За словами блогера, журналістам ще належить з'ясувати, що Олексій Данілов робив у Луганську в 90-х роках і звідки в нього з'явилося прізвисько "М'ячик".

Водночас Арестович заявив про те, що гасло "Слава Україні — Героям слава" звучить як якесь дресирування для росіян. За словами ексрадника ОП, його обурюють заяви на кшталт того, що через важку історичну спадщину "в росіян генетичний збій", або що "росіяни якісь неправильні від початку".