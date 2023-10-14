"Не будет никаких границ и Крыма": Арестович дал неоднозначный прогноз по войне с РФ

Политик и блогер считает, что российско-украинская война зашла в тупик и, чтобы выбраться из него, Украине необходимо устранить действующее руководство и провести выборы.

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Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович похвалил военные решения, которые принимает Россия, и вместе с тем призвал к смене политической власти в Украине. Об этом политик написал в своем Telegram-канале в субботу, 14 октября.

В своем посте, который Арестович назвал "Монополия некомпетентности", он сделал резкие заявления, касающиеся сразу нескольких аспектов.

Победа Украины в войне с РФ

Политик считает, что на данный момент Украина находится в "стратегическом тупике", когда российские войска не могут разгромить ВСУ, но и наши воины не в силах нанести противнику окончательное поражение. По его словам, для решительного сдвига в боевых действиях, любой из сторон нужно иметь возможность резкого наращивания ресурсов, а такой возможности сейчас нет.

По мнению бывшего советника ОП, Украина не может продвигаться дальше в войне с РФ потому что:

политическое руководство "глушит" бизнес, гражданские свободы и политических конкурентов;

старна конфликтует с государствами-соседями и военно-политическими партнерами;

руководство Украины поощряет коррупцию;

Украина не обладает реальным суверенитетом, в отличие от России.

Кроме того Арестович выразился о политике, которую сейчас проводит Россия, как о своевременной в условиях военных действий.

"Россия принимает людоедские, но адекватные текущей обстановке решения, а наше руководство — коррупционные и неадекватные", — написал он.

Политик даже привел примеры действий российского руководства, которые он назвал "адекватными ситуации". Это:

радикальное увеличение военного бюджета;

интенсифицирование производства;

попытки добиться поставок необходимых ресурсов из Китая и Северной Кореи;

усовершенствование контрабандных схем;

выстраивание политики "Глобальный Юг против Глобального Запада".

Суверенитет и независимость Украины

Арестович считает, что Украина не только не имеет реального суверенитета, но еще и не сможет восстановить свои государственные границы в ближайшем будущем.

"Не будет никаких границ 91-го года, и Крыма не будет в ближайшее время, а будет оборона, кровь, пот, слезы", — написал политик.

Ошибки военного руководства

Экс-советник ОП также выразился о решениях военно-политического руководства, которые он считает провальными в условиях войны с Россией. По его мнению, главных ошибок на поле боя были сделаны две.

Первая состоит в том, что "ради мифа о "Фортеце Бахмут" было потрачено очень много войск, техники, ресурсов".

"Сначала на оборону на невыгодных рубежах, потом (и сегодня) на попытку взять груды щебня, оставшихся от Бахмута обратно. Этих войск сегодня не хватает на юге. Прорыв на юге дал бы нам стратегический успех в войне и захват стратегической инициативы — политической, моральной, военной", — написал Арестович.

Вторая — это отсутствие строительства крупных оборонных сооружений, подобных "линии Суровикина" на всех участках фронта, где ВСУ ведут оборону. Политик считает, что такие сооружения позволили бы резко поднять боевую устойчивость украинских войск, нанести еще большие потери россиянам, снизить нагрузку на ССО и перенаправить часть из них на участки наступления.

Смена власти в стране

Арестович написал в своем посте и о том, что "украинское руководство уже давно исчерпало пределы своей компетенции". Поэтому военно-политические партнеры Украины и настаивают на проведении выборов, как и сам политик.

"Наше руководство исчерпало предел компетенции, загнало ситуацию в тупик и продолжает настаивать на своей ошибочной политике. Оно ведет нас к катастрофе. Вот почему на выборах настаиваю я", — заявил бывший советник ОП.

Алексей Арестович считает, что выборы во время войны "дадут надежду провести перезагрузку, разрушить монополию некомпетентности и дать шанс тем, кто способен принимать решения, соответствующие реальной обстановке".

Алексей Арестович опубликовал неоднозначный пост о войне Украины с Россией и о будущих президентских выборах Алексей Арестович опубликовал неоднозначный пост о войне Украины с Россией и о будущих президентских выборах Алексей Арестович опубликовал неоднозначный пост о войне Украины с Россией и о будущих президентских выборах Алексей Арестович опубликовал неоднозначный пост о войне Украины с Россией и о будущих президентских выборах

Напомним, в начале октября Алексей Арестович назвал секретаря СНБО Алексея Данилова "чучелом". По словам блогера, журналистам еще предстоит выяснить, что Алексей Данилов делал в Луганске в 90-х годах и откуда у него появилась кличка "Мячик".

В это же время Арестович заявил о том, что лозунг "Слава Украине – Героям слава" звучит как некая дрессировка для россиян. По словам экс-советника ОП, его возмущают заявления в том духе, что из-за тяжелого исторического наследия "в русских генетический сбой", или что "русские какие-то неправильные изначально".