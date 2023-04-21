Россия нападет в 2027: Арестович спрогнозировал новую войну в Украине (видео)

Сейчас же, по словам экс-советник Офиса президента, руководство Кремля пытается определиться с тем, как им лучше капитулировать в текущем полномасштабном конфликте.

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Президент России Владимир Путин готовится ко второй войне с Украиной, которую запланировал на 2027 год. Об этом заявил экс-советник Офиса президента Алексей Арестович во время стрима с россиской журналисткой Юлией Латыниной.

"Кремль с удовольствием проигрывает нынешнюю войну в Украине. Он даже готов свалить из нашей страны. Но в это время в Москве рассчитывают на реванш в 2027-2028 годах", — заявил Арестович на эфире.

По словам экс-советника ОП, сейчас в провластных политических кругах России происходит дискуссия, как проиграть войну в Украине — удержать часть территорий или покинуть их.

"В принципе, их (представителей власти РФ) устроит даже второй вариант… Россияне готовы закончить войну. Они готовы к этому. Никакой длительной войны не будет. Им нужен будет рывок, мирная пауза для снятия санкций и перевооружения", — считает он.

Арестович заявил, что РФ начинает строить военную машину, которая будет способна решать подобные задачи, стоящие перед политическим руководством.

"Они надеются построить ее где-то к 2026 году. Я в это не верю, но к 2027-2028 — вполне. В четвертый год нового срока Путина уже можно начинать вторую украинскую (войну). Они это декларировали… Получится ли — большой вопрос. Но то, что готовится к этому надо, это неизбежно", — подчеркнул экс-советник ОП.

Ранее Фокус писал, что в январе 2023 года Алексей Арестович попросил уволить его с должности советника ОП по "собственному желанию" после интервью с Марком Фейгиным, где он заявил, что трагедия в Днепре произошла из-за сбития российской ракеты украинской системой ПВО.

Напомним, в конце февраля стало известно, что, несмотря на военное положение в Украине и закрытый выезд из страны для мужчин, экс-советник Офиса президента Алексей Арестович улетел в Италию для встречи с украинскими предпринимателями и проукраинскими лоббистами.