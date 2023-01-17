"Я теперь свободный человек": Арестович заявил, что не жалеет об увольнении из ОП (видео)

По словам бывшего советника ОП, у него нет конфликта с ведомством. Он будет продолжать делать то же самое, что и раньше.

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Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что не жалеет о своем увольнении. По его словам, у него появится больше времени для информационно-психологической поддержки людей. Об этом он сказал во время эфира на канале Фейгин Live.

"Я теперь абсолютно свободный человек", — сказал Арестович.

По его словам, ему захотелось показать пример "определенному слою людей", которые не уходят со своих должностей даже после самых серьезных проступков, включая взяточничество или даже рейдерство.

"Я решил, что не буду цепляться, а покажу, как это должно быть цивилизованно", — отметил Арестович.

Также он отметил, что у него нет никакого конфликта с Офисом президента. Он выразил поддержку органу, который помогает действовать главе государства Владимиру Зеленскому, а также военно-политическому руководству страны.

"Пока идет война — полная поддержка. После войны – посмотрим", — сказал бывший советник ОП.

Арестович подытожил, что будет делать то же, что и раньше. Более того, возможно, эфиров с ним появится еще больше.

[ + – ] Арестович о своем уходе из ОП

Ранее Фокус писал, что пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Офис президента удовлетворил заявление внештатного советника Алексея Арестовича об увольнении.

Заявление от 17 января 2023 года адресовано руководителю Офиса президента Андрею Ермаку. Алексей Арестович попросил уволить его с должности советника ОП по "собственному желанию".

Перед тем, как Алексей Арестович уволился из ОП, он сказал в интервью с Марком Фейгиным, что трагедия в Днепре произошла из-за сбития российской ракеты украинской системой ПВО.