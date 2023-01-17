В ОП приняли отставку Алексея Арестовича с должности советника, — Никифоров

По словам пресс-секретарь президента Украины Сергея Никифорова, приказ об увольнении был подписан руководителем Аппарата ОП Марией Витушок.

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Алексей Арестович уволился из Офиса президента Украины — ведомство удовлетворило заявление внештатного советника. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, пишет Украинская правда.

По его словам, о том, что Арестович уволился, говорит подписанный руководителем Аппарата Офиса президента Украины Марией Витушок документ.

В то же время заметим, что какой-либо уточняющей информации о том, что Арестович уволился, на данный момент нет.

Арестович уволился из ОП: предыстория скандала

Напомним, перед тем, как Алексей Арестович уволился из ОП, он сказал в интервью с Марком Фейгиным, что трагедия в Днепре произошла из-за сбития российской ракеты украинской системой ПВО. После шквала критики он заявил об уходе из Офиса президента. По мнению Арестовича, увольнение демонстрирует "пример цивилизованного поведения".

Заявление от 17 января 2023 года адресовано руководителю Офиса президента Андрею Ермаку. Алексей Арестович попросил уволить его с должности советника ОП по "собственному желанию".

Напомним, что на заявление чиновника о ПВО был вынужден отреагировать Командующий Воздушными войсками Николай Олещук. Генерал-лейтенант ВСУ сообщил, что в распоряжении Сил обороны Украины нет необходимого вооружения, которое бы позволило сбивать сверхзвуковые ракеты Х-22.

На следующий день после обстрела Днепра, 15 января, Алексей Арестович извинился за слова о якобы причастности украинским систем ПВО к падению российской ракеты на многоквартирный жилой дом.

Ранее Фокус писал, что 16 января народные депутаты Украины начали сбор подписей для увольнения Алексея Арестовича из Офиса президента. Нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, в свою очередь, сообщил, что обратился к исполняющему обязанности главы СБУ Василию Малюку с просьбой проверить, могут ли слова советника ОП квалифицироваться как совершение государственной измены.