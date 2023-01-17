"Я тепер вільна людина": Арестович заявив, що не шкодує про звільнення з ОП (відео)

За словами колишнього радника ОП, він не має конфлікту з відомством. Він продовжуватиме робити те саме, що й раніше.

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Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що не шкодує про звільнення. За його словами, він матиме більше часу для інформаційно-психологічної підтримки людей. Про це він сказав під час ефіру на каналі "Фейгін Live".

"Я тепер абсолютно вільна людина", — сказав Арестович.

За його словами, йому захотілося показати приклад "певному шару людей", які не йдуть зі своїх посад навіть після найсерйозніших провин, включаючи хабарництво або навіть рейдерство.

"Я вирішив, що не чіплятимуся, а покажу, як це має бути цивілізовано", — зазначив Арестович.

Також він зазначив, що він не має жодного конфлікту з Офісом президента. Він висловив підтримку органу, який допомагає діяти главі держави Володимиру Зеленському та військово-політичному керівництву країни.

"Поки йде війна — повна підтримка. Після війни — подивимося", — сказав колишній радник ОП.

Арестович підсумував, що робитиме те саме, що й раніше. Щобільше, можливо, ефірів із ним з'явиться ще більше.

[ + – ] Арестович про свій вихід з ВП

Раніше Фокус писав, що прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, що Офіс президента задовольнив заяву позаштатного радника Олексія Арестовича про звільнення.

Заява від 17 січня 2023 року адресована керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Олексій Арестович попросив звільнити його з посади радника ОП за "власним бажанням".

Перед тим, як Олексій Арестович звільнився з ВП, він сказав в інтерв'ю з Марком Фейгіним, що трагедія у Дніпрі сталася через збиття російської ракети українською системою ППО.