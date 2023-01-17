В ОП прийняли відставку Олексія Арестовича з посади радника, — Никифоров

За словами прессекретаря президента України Сергія Никифорова, наказ про звільнення було підписано керівником Апарату ОП Марією Вітушек.

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Олексій Арестович звільнився з Офісу президента України — відомство задовольнило заяву позаштатного радника. Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров, пише.

За його словами, про те, що Арестович звільнився, говорить підписаний керівником Апарату Офісу президента Марією Вітушек документ.

Водночас зауважимо, що будь-якої уточнювальної інформації про те, що Арестович звільнився, наразі немає.

Арестович звільнився з ОП: передісторія скандалу

Нагадаємо, перед тим, як Олексій Арестович звільнився з ОП, він сказав в інтерв'ю з Марком Фейгіним, що трагедія у Дніпрі сталася через збиття російської ракети українською системою ППО. Після шквалу критики він заявив про звільнення з Офісу президента. На думку Арестовича, звільнення демонструє "приклад цивілізованої поведінки".

Заява від 17 січня 2023 року адресована керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Олексій Арестович попросив звільнити його з посади радника ОП за "власним бажанням".

Нагадаємо, що на заяву чиновника про ППО був змушений відреагувати Командувач Повітряних військ Микола Олещук. Генерал-лейтенант ЗСУ повідомив, що у розпорядженні Сил оборони України немає необхідного озброєння, яке б дозволило збивати надзвукові ракети Х-22.

Наступного дня після обстрілу Дніпра, 15 січня, Олексій Арестович вибачився за слова про нібито причетність українських систем ППО до падіння російської ракети на багатоквартирний житловий будинок.

Раніше Фокус писав, що 16 січня народні депутати України розпочали збір підписів для звільнення Олексія Арестовича з Офісу президента. Нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, зі свого боку, повідомив, що звернувся до виконувача обов'язків голови СБУ Василя Малюка з проханням перевірити, чи слова радника ОП можуть кваліфікуватися як здійснення державної зради.