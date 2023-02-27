Несмотря на военное положение: Алексей Арестович улетел в Италию (фото)

Бывший советник Офиса президента прибыл в Рим с деловым визитом, сообщают журналисты. В Италии он должен встретиться с украинскими бизнесменами и проукраинскими лоббистами.

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Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович улетел в Италию, несмотря на военное положение в Украине и закрытый выезд из страны для мужчин. Издание Afisha.it пообщалось с военным экспертом после его прибытия в Рим.

Как уточняют журналисты, Арестович прибыл в средиземноморское государство с деловым визитом по приглашению Ukraine Lobby and Business Club. В столице Италии он должен встретиться с украинскими предпринимателями и проукраинскими лоббистами.

[ + – ] Фото Afisha.it. Алексей Арестович в Италии

В беседе с изданием Арестович назвал итальянскую поддержку Украины "чрезвычайной".

"Больше, чем мы могли ожидать. Речь идет, видимо, уже о миллиардах евро", — прокомментировал бывший представитель ОП.

Военный эксперт также отреагировал на недавнее высказывание Сильвио Берлускони о том, что полномасштабное вторжение ВС РФ не случилось бы, если бы "украинский лидер прекратил нападения на Донбасс". Арестович считает, что "у каждого человека свой взгляд на вещи".

[ + – ] Фото Afisha.it. Алексей Арестович в Италии

В своих социальных сетях сам экс-советник свою поездку в Италию пока еще никак не комментировал.

Выезд Арестовича во время военного положения

Стоит отметить, что согласно сообщениям самого Арестовича в соцсетях, он является отцом троих детей (по закону, это дает право гражданину Украины мужского пола выезжать за пределы государства во время военного положения). Тем не менее в интервью журналистке Маричке Довбенко в ноябре 2022 года он упомянул, что его старшей дочери Аэлите уже есть 18 лет.

Напомним, 20 января в Офисе президента в ответ на запрос издания "Бабель" подтвердили, что Алексей Арестович больше не является внештатным советником Офиса президента Украины.

19 января Арестович раскрыл подробности своего увольнения из ОП. Бывший советник утверждает, что разговора с президентом после скандала касательно ракетного удара по Днепру у него не было. При этом добавил, что его просили сделать выводы.