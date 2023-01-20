Даже нет в списках: в ОП подтвердили увольнение Арестовича (документ)
Сейчас в ведомстве, по информации, которую получили на свой запрос журналисты, насчитывается только 10 внештатных советников.
Алексей Арестович по состоянию на 20 января 2023 года уже не внештатный советник Офиса президента Украины. Эту информацию подтвердили в ведомстве на запрос медиа "Бабель".
"По вашему запросу, который поступил в Управление доступа к публичной информации Департамента по вопросам обращений граждан Офиса президента Украины, сообщаем, что А. Арестович освобожден от исполнения обязанностей советника ОП (вне штата)", — говорится в полученном редакцией от ведомства документе.
Также в ОП в ответ на журналистский запрос предоставили список действующих внештатных советников.
Среди них:
- Игорь Веремий;
- Довидас Виткаускас;
- Владислав Власюк;
- Александр Закорецкий;
- Маркиян Ключковский;
- Андрей Петрив;
- Сергей Симак;
- Виктория Страхова;
- Михаил Черненок;
- Виктория Шторм.
Напомним, 19 января Алексей Арестович раскрыл подробности своего увольнения из ОП. Бывший советник ОП утверждает, что разговора с президентом после скандала касательно ракетного удара по Днепру у него не было. При этом добавил, что его просили сделать выводы.
Фокус также писал, как Алексей Арестович заявил, что не жалеет о своем увольнении. По его словам, у него появится больше времени для информационно-психологической поддержки людей.
Мы также сообщали своим читателям, что 17 января Алесей Арестович написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он заявил, что решил подать в отставку после того, как "допустил принципиальную ошибку". В тот же день Офис президента принял его отставку.