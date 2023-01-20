Даже нет в списках: в ОП подтвердили увольнение Арестовича (документ)

Сейчас в ведомстве, по информации, которую получили на свой запрос журналисты, насчитывается только 10 внештатных советников.

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Алексей Арестович по состоянию на 20 января 2023 года уже не внештатный советник Офиса президента Украины. Эту информацию подтвердили в ведомстве на запрос медиа "Бабель".

"По вашему запросу, который поступил в Управление доступа к публичной информации Департамента по вопросам обращений граждан Офиса президента Украины, сообщаем, что А. Арестович освобожден от исполнения обязанностей советника ОП (вне штата)", — говорится в полученном редакцией от ведомства документе.

Также в ОП в ответ на журналистский запрос предоставили список действующих внештатных советников.

Среди них:

Игорь Веремий;

Довидас Виткаускас;

Владислав Власюк;

Александр Закорецкий;

Маркиян Ключковский;

Андрей Петрив;

Сергей Симак;

Виктория Страхова;

Михаил Черненок;

Виктория Шторм.

[ + – ] На запрос журналистов ОП предоставил список действующих внештатных советников ведомства Фото: babel.ua

Напомним, 19 января Алексей Арестович раскрыл подробности своего увольнения из ОП. Бывший советник ОП утверждает, что разговора с президентом после скандала касательно ракетного удара по Днепру у него не было. При этом добавил, что его просили сделать выводы.

Фокус также писал, как Алексей Арестович заявил, что не жалеет о своем увольнении. По его словам, у него появится больше времени для информационно-психологической поддержки людей.

Мы также сообщали своим читателям, что 17 января Алесей Арестович написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он заявил, что решил подать в отставку после того, как "допустил принципиальную ошибку". В тот же день Офис президента принял его отставку.