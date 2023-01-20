Навіть немає у списках: в ОП підтвердили звільнення Арестовича (документ)

Наразі у відомстві, за інформацією, яку отримали на свій запит журналісти, налічується лише 10 позаштатних радників.

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Олексій Арестович станом на 20 січня 2023 року вже не є позаштатним радником Офісу президента України. Цю інформацію підтвердили у відомстві на запит медіа "Бабель".

"На ваш запит, що надійшов до Управління доступу до публічної інформації Департаменту з питань звернень громадян Офісу президента України, повідомляємо, що О.Арестович звільнений від виконання обов'язків радника ОП (поза штатом)", — йдеться в отриманому редакцією від відомства документі.

Також в ОП у відповідь на журналістський запит надали список позаштатних радників, що діють.

Серед них:

Ігор Веремій;

Довидас Віткаускас;

Владислав Власюк;

Олександр Закорецький;

Маркіян Ключковський;

Андрій Петрів;

Сергій Сімак;

Вікторія Страхова;

Михайло Черненок;

Вікторія Шторм.

[ + – ] На запит журналістів ОП надав список чинних позаштатних радників відомства Фото: babel.ua

Нагадаємо, 19 січня Олексій Арестович розкрив подробиці свого звільнення з ОП. Колишній радник ОП стверджує, що розмови з президентом після скандалу щодо ракетного удару по Дніпру він не мав. Водночас він додав, що його просили зробити висновки.

Фокус також писав, як Олексій Арестович заявив, що не шкодує про своє звільнення. За його словами, він матиме більше часу для інформаційно-психологічної підтримки людей.

Ми також повідомляли своїм читачам, що 17 січня Олексій Арестович написав заяву про звільнення за власним бажанням. Він заявив, що вирішив подати у відставку після того, як "припустився принципової помилки". Того ж дня Офіс президента прийняв його відставку.