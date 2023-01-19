"Тут же написав заяву": Арестович розкрив подробиці свого звільнення з ОП

Колишній радник ОП стверджує, що розмови з президентом після скандалу щодо ракетного удару по Дніпру він не мав. Водночас він додав, що його просили зробити висновки.

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Олексій Арестович заявив, що перед тим, як він написав заяву про звільнення, у нього відбулася розмова з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Про це 19 січня він розповів в інтерв'ю "Телеграфу".

"Із президентом розмови не було. Була розмова з головою Офісу президента. Він сказав, що це серйозна помилка й треба робити висновки. Я сказав, що я маю вихід із цієї ситуації: я пишу заяву на звільнення за власним бажанням і публічно визнаю своє помилку. Він сказав: "Давай", — розповів Арестович.

Водночас ексрадник ОП заявив, що Єрмак не підштовхував його до рішення піти у відставку.

"Я відрізняю точну інтонацію: де прохання, а де виявлено помилку. Цього всього не було. Я сказав, що в мене є гарні висновки на всі часи, і я просто піду у відставку. Тут же написав заяву", — додав Арестович.

Чому звільнився Олексій Арестович?

Олексій Арестович опинився в центрі скандалу після того, як в ефірі програми "Фейгін Live" прокоментував ракетний удар ЗС РФ по дев'ятиповерхівці в Дніпрі 14 січня, внаслідок якого загинуло понад 40 людей. Ексрадник Офісу президента припустив, що трагедія сталася через те, що українська ППО збила російську ракету, що змінила траєкторію та поцілила в багатоквартирний будинок.

"Її збили, вона впала на під'їзд... Вона вибухнула, коли впала", — заявив Арестович в ефірі "Фейгін Live".

Заяву Арестовича одразу почали поширювати пропагандистські росЗМІ. Пізніше з'ясувалося, що в багатоповерхівку поцілила російська ракета X-22.

Наступного дня після обстрілу Дніпра, 15 січня, Олексій Арестович вибачився за слова про нібито причетність українських систем ППО до падіння російської ракети на багатоквартирний житловий будинок. Радник ОП спробував виправдатися та заявив, що озвучив в ефірі програми некоректну інформацію на тлі "втоми".

17 січня Арестович написав заяву про звільнення за власним бажанням. Він заявив, що вирішив подати у відставку після того, як "припустився принципової помилки". Того ж дня Офіс президента прийняв його відставку.

Нагадаємо, 17 січня Олексій Арестович заявив, що не шкодує про своє звільнення. За його словами, він матиме більше часу для інформаційно-психологічної підтримки людей.