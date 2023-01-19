"Тут же написал заявление": Арестович раскрыл подробности своего увольнения из ОП

Бывший советник ОП утверждает, что разговора с президентом после скандала касательно ракетного удара по Днепру у него не было. При этом добавил, что его просили сделать выводы.

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Алексей Арестович заявил, что перед тем как написать заявление об увольнении, у него состоялся разговор с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Об этом 19 января он рассказал в интервью изданию "Телеграф".

"С президентом разговора не было. Был разговор с главой Офиса президента. Он сказал, что это серьезная ошибка и надо делать выводы. Я сказал, что у меня есть выход из этой ситуации: я пишу заявление на увольнение по собственному желанию и публично признаю свое ошибку. Он сказал: давай", — рассказал Арестович.

При этом экс-советник ОП заявил, что Ермак не подталкивал его к решению уйти в отставку.

"Я отличаю точную интонацию: где просьбы, а где обнаружена ошибка. Этого всего не было. Я сказал, что у меня есть хорошие выводы на все времена, и я просто уйду в отставку. Тут же написал заявление", — добавил Арестович.

Почему уволился Алексей Арестович?

Алексей Арестович оказался в центре скандала после того, как в эфире программы "Фейгин Live" прокомментировал ракетный удар ВС РФ по девятиэтажке в Днепре 14 января, в результате которого погибли больше 40 человек. Экс-советник Офиса президента предположил, что трагедия произошла из-за того, что украинская ПВО сбила российскую ракету, которая изменила траекторию и прилетела в многоквартирный дом.

"Ее сбили, она упала на подъезд… Она взорвалась, когда упала", — заявил Арестович в эфире "Фейгин Live".

Заявление Арестовича сразу же начали распространять пропагандистские росСМИ. Позже выяснилось, что в многоэтажку попала российская ракета X-22.

На следующий день после обстрела Днепра, 15 января, Алексей Арестович извинился за слова о якобы причастности украинским систем ПВО к падению российской ракеты на многоквартирный жилой дом. Советник ОП попытался оправдаться и заявил, что озвучил в эфире программы некорректную информацию на фоне "усталости".

17 января Арестович написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он заявил, что решил подать в отставку после того, как "допустил принципиальную ошибку". В тот же день Офис президента принял его отставку.

Напомним, 17 января Алексей Арестович заявил, что не жалеет о своем увольнении. По его словам, у него появится больше времени для информационно-психологической поддержки людей.