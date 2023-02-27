Незважаючи на військовий стан: Олексій Арестович відлетів до Італії (фото)

Колишній радник Офісу президента прибув до Риму з діловим візитом, повідомляють журналісти. В Італії він має зустрітися з українськими бізнесменами та проукраїнськими лобістами.

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Ексрадник Офісу президента Олексій Арестович відлетів до Італії, незважаючи на військовий стан в Україні та закритий виїзд із країни для чоловіків. Видання Afisha.it поспілкувалось із військовим експертом після його прибуття до Риму.

Як уточнюють журналісти, Арестович прибув до середземноморської держави з діловим візитом на запрошення Ukraine Lobby and Business Club. У столиці Італії він має зустрітися з українськими підприємцями та проукраїнськими лобістами.

[ + – ] Фото Afisha.it. Олексій Арестович в Італії

У розмові з виданням Арестович назвав італійську підтримку України "надзвичайною".

"Більше, ніж ми могли очікувати. Йдеться, мабуть, уже про мільярди євро", — прокоментував колишній представник ОП.

Військовий експерт також відреагував на недавнє висловлювання Сільвіо Берлусконі про те, що повномасштабне вторгнення ЗС РФ не сталося б, якби "український лідер припинив напади на Донбас". Арестович вважає, що "кожна людина має свій погляд на речі".

[ + – ] Фото Afisha.it. Олексій Арестович в Італії

У своїх соціальних мережах ексрадник свою поїздку до Італії поки що ніяк не коментував.

Виїзд Арестовича під час воєнного стану

Варто зазначити, що згідно з повідомленнями самого Арестовича у соцмережах, він є батьком трьох дітей (за законом, це дає право громадянинові України чоловічої статі виїжджати за межі держави під час воєнного стану). Проте в інтерв'ю журналістці Марічці Довбенко у листопаді 2022 року він згадав, що його старшій дочці Аеліті вже є 18 років.

Нагадаємо, 20 січня в Офісі президента у відповідь на запит видання "Бабель" підтвердили, що Олексій Арестович не є позаштатним радником Офісу президента України.

19 січня Арестович розкрив подробиці свого звільнення з ОП. Колишній радник стверджує, що розмови з президентом після скандалу щодо ракетного удару по Дніпру він не мав. При цьому він додав, що його просили зробити висновки.