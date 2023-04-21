Росія нападе у 2027: Арестович спрогнозував нову війну в Україні (відео)

Нині ж, за словами ексрадника Офісу президента, керівництво Кремля намагається визначитися з тим, як їм краще капітулювати у повномасштабному конфлікті.

Related video

Президент Росії Володимир Путін готується до другої війни з Україною, яку запланував на 2027 рік. Про це заявив ексрадник Офісу президента Олексій Арестович під час стриму з російською журналісткою Юлією Латиніною.

"Кремль з задоволенням програє нинішню війну в Україні. Він навіть готовий звалити з нашої країни. Але в цей час у Москві розраховують на реванш у 2027-2028 роках", — заявив Арестович під час ефіру.

За словами екс-радника ОП, зараз у провладних політичних колах Росії відбувається дискусія, як програти війну в Україні — утримати частину територій чи залишити їх.

"В принципі, їх (представників влади РФ) влаштує навіть другий варіант... Росіяни готові закінчити війну. Вони готові до цього. Жодної тривалої війни не буде. Їм потрібен буде ривок, мирна пауза для зняття санкцій та переозброєння", — вважає він.

Арестович заявив, що РФ починає будувати військову машину, що буде здатна вирішувати подібні завдання, які постають перед політичним керівництвом.

"Вони сподіваються побудувати її десь до 2026 року. Я в це не вірю, але до 2027-2028 — цілком. У четвертий рік нового терміну Путіна вже можна розпочинати другу українську (війну). Вони це декларували... Чи вийде — велике питання Але те, що готуватись до цього треба, це неминуче", — підкреслив ексрадник ОП.

Раніше Фокус писав, що в січні 2023 року Олексій Арестович попросив звільнити його з посади радника ОП за "власним бажанням" після інтерв'ю з Марком Фейгіним, де він заявив, що трагедія у Дніпрі сталася через збиття російської ракети українською системою ППО.

Нагадаємо, наприкінці лютого стало відомо, що, незважаючи на військовий стан в Україні та закритий виїзд з країни для чоловіків, екс-радник Офісу президента Олексій Арестович відлетів до Італії для зустрічі з українськими підприємцями та проукраїнськими лобістами.