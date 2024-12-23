"Это был мой проект": Арестович рассказал, как "пристроил" Залужного Главнокомандующим ВСУ

Идея сделать Валерия Залужного Главнокомандующим ВСУ якобы принадлежит Алексею Арестовичу. Это назначение в Офисе президента обсуждалось долго, так как процесс был непростым.

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Алексей Арестович предложил президенту Владимиру Зеленскому назначить Валерия Залужного Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины. Об этом бывший советник Офиса президента рассказал в подкасте PBD американскому бизнесмену Патрику Бет-Девиду.

Алексей Арестович признался, что в период з 2020 по 2022 годы был в ближайшем окружении президента, однако встречался с Владимиром Зеленским всего несколько раз, поскольку "аудиенция", по его словам, является главной валютой, которой распоряжается политик.

Бывший советник ОП рассказал, что он оставался в кабинете наедине с президентом и главой Офиса Андреем Ермаком, решая "ряд специфических вопросов в военной сфере".

"К примеру, назначение Залужного главнокомандующим. Это делал я, это был мой проект – назначить Залужного главнокомандующим", — рассказал Арестович, добавив, что это назначение обсуждалось несколько встреч, поскольку, по его словам, это был "сложный и закрытый процесс".

К слову, в ноябре 2023 года во время разговора с журналистом Николаем Фельдманом, Арестович рассказал, что вместе с заместителем главы Офиса президента по вопросам нацбезопасности Романом Машовцем они "провернули интригу", результате которой от должностей были отстранены министр обороны Андрей Таран и главнокомандующий Руслан Хомчак.

Напомним, в январе 2023 года советник Офиса президента Алексей Арестович написал заявление об увольнении после того, как "допустил принципиальную ошибку".

1 февраля 2024 года стало известно, что экс-советник ОП Алексей Арестович выехал из Украины. В ГУР опровергли информацию, что предоставили блогеру письмо для выезда за границу. Сам Арестович заверил, что выехал законно и занимается в США "программами", связанными с поддержкой Украины.