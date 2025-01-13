Команда Зеленського створить новий блок під вибори в Раду: ЗМІ дізналися, хто його очолить

Окремі мери міст, глави військових адміністрацій, волонтери, блогери, активісти та військові можуть увійти в нову політсилу президента України. Бренд "Слуга народу" став занадто токсичним, розповідають джерела "РБК-Україна".

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Команда президента України Володимира Зеленського точно не буде використовувати бренд "Слуга народу" на майбутніх парламентських виборах, оскільки він став відверто токсичним. Про це повідомили джерела видання "РБК-Україна".

Партія влади піде у складі умовного "Блоку Зеленського", він може набрати до 20% голосів. Очолити цю умовну партію може стати міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Деякий час у президентській команді обговорювали ідею перейменувати партію "Слуга народу" на "Дію", але така назва, за твердженням джерел видання в команді Зеленського, "не особливо додає рейтингу".

До майбутніх виборчих списків політсили може потрапити максимум 10% чинних нардепів, які добре проявили себе в Раді. Інші місця займуть люди, запропоновані Зеленським. Серед них — окремі мери міст або голови військових адміністрацій, популярні волонтери, блогери, активісти та військові.

Ролі менеджерів у фракції та партії займуть "технарі", люди з орбіти глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Як вказує один зі співрозмовників, цього разу до складу партії підійдуть більш серйозно, а не як минулого разу. Команда Зеленського буде строкатою, але людей перевірять ретельніше. Кандидати мають бути більш незалежними, щоб "уникнути хвороб цього скликання".

У регіонах, за твердженням джерел, нібито отримали від Банкової запит на складання досьє потенційних кандидатів для провладної партії. Інший співрозмовник у президентській команді каже, що такі запити на місця — далеко не новина. Їх уже робили тричі, починаючи з 2022 року.

Нагадаємо, за словами директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія Кулика, активна підготовка до виборів серед українських політсил почалася "буквально в листопаді" і наразі посилюється. Крім "Слуги народу", у цьому процесі беруть участь "Євросолідарність" і "Батьківщина".

Колишній позаштатний радник Банкової Олексій Арестович збирається пропонувати свою кандидатуру на пост президента України. Він хоче допомогти Україні вирішити всі проблеми.