"Слуга Народу", "ЄС" і "Батьківщина" вже готуються до виборів і створюють штаби, — Кулик

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства впевнений, що всі політичні сили в Україні готуються до виборів.

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Політичні партії в Україні готуються до виборів. Про це в ефірі проєкту "Тема з Мосейчук" заявив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

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"Слуга Народу" проводить аудит власних організацій на місцях. Створюються штаби, проводиться електоральна соціологія, формуються пули, обговорюється можливість формування мереж "мотивації", робота з різними електоральними групами", — стверджує політолог.

За його словами, активна робота розпочалася "буквально в листопаді" і зараз вона буде посилена.

"На мій погляд, заперечувати те, що всі, без винятку — і "слуги", і "ЄС", і "Батьківщина", і всі інші політичні суб'єкти вже у виборчій електоральній логіці, — це не помічати реальність. Уже навколо нас відбувається електоральний процес", — упевнений Кулик.

Віталій Кулик заявив, що всі політичні суб'єкти вже "у виборах".

Нагадаємо, 8 січня голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що в грудні 2023-го відбулася зустріч усіх парламентських фракцій і груп у форматі "Діалогу Жана Моне", під час якої було підписано відповідний документ, згідно з яким усі погоджуються з тим, що проведення виборів можливе через шість місяців після закінчення воєнного стану.

"Тобто пів року — це мінімальний період, коли всі готуватимуться до проведення виборів і на технічному рівні, і на рівні ухвалення відповідного законодавства", — пояснила Шуляк.

Нагадаємо, голова українського парламенту Руслан Стефанчук пояснював, що Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів під час війни. Водночас заборона передбачена законом "Про правовий режим воєнного стану". Це правило поширюється і на парламентські вибори.