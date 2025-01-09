"Слуга Народа", "ЕС" и "Батькивщина" уже готовятся к выборам и создают штабы, — Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества уверен, что все политические силы в Украине готовятся к выборам.

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Политические партии в Украине готовятся к выборам. Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

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"Слуга Народа" проводит аудит собственных организаций на местах. Создаются штабы, проводится электоральная социология, формируются пулы, обсуждается возможность формирования сетей "мотивации", работа с различными электоральными группами", — утверждает политолог.

По его словам, активная работа началась "буквально в ноябре" и сейчас она будет усилена.

" На мой взгляд, отрицать то, что все, без исключения — и "слуги", и "ЕС", и "Батькивщина" и все остальные политические субъекты уже в избирательной электоральной логике — это не замечать реальность. Уже вокруг нас происходит электоральный процесс", — уверен Кулик.

Виталий Кулик заявил, что все политические субъекты уже "в выборах".

Напомним, 8 января глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что в декабре 2023-го состоялась встреча всех парламентских фракций и групп в формате "Диалога Жана Моне", во время которой был подписан соответствующий документ, согласно которому все соглашаются с тем, что проведение выборов возможно через шесть месяцев после окончания военного положения.

"То есть полгода — это минимальный период, когда все будут готовиться к проведению выборов и на техническом уровне, и на уровне принятия соответствующего законодательства", — пояснила Шуляк.

Напомним, глава украинского парламента Руслан Стефанчук объяснял, что Конституция Украины не содержит прямого запрета на проведение выборов во время войны. В то же время запрет предусмотрен законом "О правовом режиме военного положения". Это правило распространяется и на парламентские выборы.