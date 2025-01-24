"Перезавантаження потрібне": Віталій Кім оцінив переспективу виборів в Україні у 2025 році (відео)

За словами очільника Миколаївської ОВА, "вся відповідальність буде на людях". Якщо українці оберуть "сильних менеджерів", то буде результат, а якщо популістів — "буде горе".

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Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім не виключив проведення виборів в Україні цього року. За його словами, юридично це можливо після скасування воєнного стану. Про це Кім заявив в інтерв’ю "ТСН".

44:40 - Кім про те, чи можливі вибори в Україні у 2025 році

Відповідаючи на запитання журналістки про перспективу виборів у 2025 році на тлі розмов про можливі перемовини, Кім висловив думку, що це цілком реально. Вибори можуть відбутися через шість місяців після встановлення перемир’я.

"Це можливо. Потрібно нам чи ні? Мабуть, перезавантаження потрібне, але тут вся відповідальність буде на людях. Вибори потрібні, але вибрати потрібно ту людину, яка "потягне" це навантаження. Це не легко", — сказав він.

Очільник Миколаївської ОВА зазначив, що наступні п’ять років в Україні будуть непростими і "треба ще 10 разів подумати, треба йти на ці вибори чи ні".

"Це уряд самогубць буде. Дуже багато питань складних. Дуже мають бути сильні люди і від людей залежить, кого вони виберуть. Якщо навибирають популістів — буде горе, якщо оберуть сильних менеджерів — буде результат", — вважає Кім.

Водночас він не уточнив, кого конкретно має на увазі під "сильними менеджерами", однак висловив впевненість у чинному президенті, якого назвав "дуже сильним лідером".

Нагадаємо, ЗМІ писали, що команда Володимира Зеленського не буде використовувати бренд "Слуга народу" на майбутніх парламентських виборах через те, що він став відверто токсичним.

За словами журналістки Юлія Забєліної, колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний не піде на вибори разом із командою президента України.