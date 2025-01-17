"Слідкуйте за руками": кримінальні справи проти Залужного давно відкриті, — журналістка

Українська журналістка Юлія Забєліна вважає, що колишній головнокомандувач ЗСУ не піде на вибори разом із командою президента України. У майбутньому його "завалять" кримінальними справами.

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Проти колишнього головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ), нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного давно було відкрито кримінальні справи. Про це написала в Telegram оглядачка NV Юлія Забєліна з посиланням на джерела.

"Чи може піти Залужний на вибори разом із командою (до речі, хто це?) [президента України Володимира] Зеленського? Почали розповсюджувати таку інформацію. Ні, не може. Хіба буде завал кримінальних справ щодо нього. А деякі вже відкриті були давно", — зауважила вона.

Журналістка стверджує, що спільні фотографії глави Офісу президента (ОП) Андрія Єрмака із Залужним — це спроба зіграти на зазначених чутках.

"Ще Андрій Борисович пообіцяв президенту, що із Залужним він усе вирішить. Слідкуйте за руками", — підсумувала вона.

Офіційного підтвердження зазначеної Забєліною інформації наразі немає. Варто зазначити, що радник глави ОП Сергій Лещенко наприкінці вересня 2023 року говорив про відсутність кримінальних справ проти ексголовкома ЗСУ. Тоді він не проходив підозрюваним або свідком у жодному провадженні.

Інформацію про підозри Залужному Лещенко називав "тотальною брехнею і фейком російських пропагандистів, тиражованою українськими анонімними Telegram-каналами і деякими ЗМІ".

"Ця інформація є вигадкою від першої до останньої літери", — зауважував Лещенко.

Українська служба ВВС у січні 2024 року писала, що генерал Залужний офіційно не фігурує в кримінальній справі про неналежну оборону півдня України, але з ним щодо цього розмовляли слідчі Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, Залужний 16 січня зустрічав на залізничному вокзалі в Києві прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Він приїхав в Україну підписати оголошення про "100-річне партнерство".

Залужний раніше розповідав, як 25 років тому ворожка пророкувала йому війну в Україні. У той момент він дуже злякався.