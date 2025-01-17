"Следите за руками": уголовные дела против Залужного давно открыты , — журналистка

Украинская журналистка Юлия Забелина считает, что бывший главнокомандующий ВСУ не пойдет на выборы вместе с командой президента Украины. В будущем его "завалят" уголовными делами.

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Против бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного давно были открыты уголовные дела. Об этом написала в Telegram обозреватель NV Юлия Забелина со ссылкой на источники.

"Может ли пойти Залужный на выборы вместе с командой (кстати, кто это?) [президента Украины Владимира] Зеленского? Начали распространять такую ​​информацию. Нет, не может. Разве что будет завал уголовных дел в его отношении. А некоторые уже были открыты давно", — заметила она.

Журналистка утверждает, что совместные фотографии главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака с Залужным — это попытка сыграть на указанных слухах.

"Еще Андрей Борисович пообещал президенту, что с Залужным он все решит. Следите за руками", — подытожила она.

Официального подтверждения указанной Забелиной информации на данный момент нет. Стоит отметить, что советник главы ОП Сергей Лещенко в конце сентября 2023 года говорил об отсутствии уголовных дел против экс-главкома ВСУ. Тогда он не проходил подозреваемым или свидетелем ни в одном производстве.

Информацию о подозрениях Залужному Лещенко называл "тотальной ложью и фейком российских пропагандистов, тиражируемой украинскими анонимными Telegram-каналами и некоторыми СМИ".

"Эта информация является выдумкой от первой до последней буквы", — замечал Лещенко.

Украинская служба ВВС в январе 2024 писала, что генерал Залужный официально не фигурирует в уголовном деле о ненадлежащей обороне юга Украины, но с ним по этому поводу беседовали следователи Государственного бюро расследований.

Напомним, Залужный 16 января встречал на железнодорожном вокзале в Киеве премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Он приехал в Украину подписать оглашение о "100-летнем партнерстве".

Залужный ранее рассказывал, как 25 лет назад гадалка пророчила ему войну в Украине. В тот момент он весьма испугался.