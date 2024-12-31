По его словам, он не особо верит в предсказания, поэтому в тот раз тоже сомневался и хотел отказаться. Однако женщина сама подсела к нему, посмотрела на него какое-то мгновение и отказалась говорить то, что увидела.

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Посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 25 лет назад услышал пророчество о войне в Украине. Об этом говорится в его книге "Моя война", которую цитирует издание Telegraf.

В книге экс-глава вспомнил, как много лет назад ехал на поезде с товарищами из Одессы в Житомир, чтобы добраться домой в Новоград-Волынский (ныне Звягель). Рядом с ними сели две женщины, и одна из них лет 30-40 предложила его товарищам погадать на картах.

"Эта идея почему-то ужасно меня напугала. Даже холодок пробежал по потной спине. Нет, я не хотел знать, что будет", — вспоминает Залужный.

По его словам, он не особо верит в предсказания и в тот раз тоже сомневался и хотел отказаться. Однако женщина сама подсела к нему, посмотрела на него какое-то мгновение и отказалась говорить то, что увидела.

"Нет. Я не могу больше ничего сказать. Нет! Прости", — сказала она.

На вопрос Залужного, почему же она отказала, женщина объяснила: "Я увидела войну. Страшную. У нас здесь. А ты там самый главный".

Валерий Залужный отметил, что долгое время прокручивал в голове слова гадалки и вспомнил о пророчестве в конце февраля 2022 года. По его словам, он понимал, что впереди большая и тяжелая война на выживание, которая должна завершиться украинской победой.

"Иначе — смерть", - подчеркнул Залужный.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ с 2021 по 2024 годы Валерий Залужный написал и издал книгу под названием "Моя война". Это первый том трилогии, над которой генерал в отставке начал работать еще в марте 2023 года.